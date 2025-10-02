Liga de Portoviejo eliminada de la Copa Ecuador tras caer 1-3 ante Universidad Católica

Liga de Portoviejo fue eliminada de la Copa Ecuador al perder 1-3 frente a Universidad Católica, la noche de este miércoles 1 de octubre de 2025, en el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, en un partido que estuvo marcado también por la denuncia de un intento de manipulación presentada por el club capitalino.

Universidad Católica golpeó de entrada

El encuentro comenzó con un ritmo intenso. Apenas transcurría el primer minuto cuando Mauricio Alonso aprovechó un error defensivo de los locales y marcó el primer gol para la Universidad Católica con un remate cruzado que superó al arquero Manuel Mendoza.

Pese al golpe inicial, Liga de Portoviejo intentó reaccionar. Con el apoyo de una gran cantidad de aficionados que acudieron al Reales Tamarindos, los portovejenses buscaron el empate generando opciones en el área rival. Sin embargo, la defensa de Católica se mostró sólida y neutralizó cada intento ofensivo.

El primer tiempo concluyó con la ventaja mínima para los visitantes, quienes supieron manejar la presión de un estadio lleno que no dejó de alentar a la “Capira”.

Liga luchó hasta el final

En la segunda mitad, los locales salieron en busca de la remontada. Sin embargo, al minuto 54, Emiliano Clavijo amplió la diferencia para Universidad Católica con un disparo preciso que colocó el 2-0.

El panorama parecía definido, pero en el minuto 74, Jhojan Riascos, quien había ingresado como suplente, marcó de palomita el descuento para Liga de Portoviejo. El tanto motivó a los manabitas, que se lanzaron con todo por el empate para forzar la definición en penales.

Mientras, que el tercer tanto de la visita llegó en el tiempo adicional (90’+7), a través de Azarías Londoño.

Con este resultado, Universidad Católica selló su clasificación a los cuartos de final, mientras que Liga de Portoviejo quedó eliminada del torneo nacional.

Camino de los equipos tras el partido

Tras la eliminación, Liga de Portoviejo deberá enfocarse en el Campeonato Nacional de Ascenso, donde disputará los dieciseisavos de final en busca de un cupo para ascender a la Serie A en 2026.

Por su parte, Universidad Católica continúa en competencia en la Copa Ecuador, torneo que reúne a equipos de diversas categorías del fútbol ecuatoriano, y buscará llegar a instancias definitivas del certamen.

La denuncia de Universidad Católica

Horas antes del encuentro, Universidad Católica denunció públicamente haber recibido una propuesta “ilegal” para comprar el partido de los octavos de final contra Liga de Portoviejo. El hecho fue rechazado de forma categórica por la institución, que aseguró que la acción atenta contra la “transparencia, ética y principios” del fútbol.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el club señaló: “Rechazamos y condenamos este tipo de situaciones. Ratificamos nuestro compromiso con los valores, el juego limpio y la honestidad dentro y fuera de las canchas”.

Además, la directiva presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes, solicitando una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables de este intento de manipulación.

Investigaciones y contexto en el fútbol ecuatoriano

El club quiteño no reveló la identidad de los implicados ni la naturaleza exacta de la propuesta recibida, pero su acción busca reforzar la credibilidad y la integridad deportiva en un campeonato que ha sufrido casos similares en el pasado.

Universidad Católica, institución tradicional del fútbol ecuatoriano con sede en Quito, reiteró en su pronunciamiento que continuará defendiendo los valores deportivos. Su participación en la Serie A y en torneos internacionales respalda su trayectoria y compromiso con el juego limpio.

Con esta denuncia, el club busca enviar un mensaje firme contra cualquier intento de corrupción en el deporte, mientras se mantiene en competencia en la Copa Ecuador, donde ya aseguró un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.