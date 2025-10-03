Kiara Rodríguez pulveriza récord mundial en los 200 metros planos en Mundial de Para atletismo

Rodríguez hizo historia este 3 de octubre de 2025 al establecer un nuevo récord mundial en la prueba de 200 metros planos categoría T46/47 durante la ronda de cuartos de final del Campeonato Mundial de Para atletismo, que se celebra en Nueva Delhi, India.

La tricolor cruzó la meta con un tiempo de 24.37 segundos, superando de forma contundente la marca anterior de 24.45 segundos establecida hace 13 años por la cubana Yunidis Castillo. Este logro la posiciona como una de las máximas exponentes mundiales del para atletismo.

Actualmente, nuestra representante es dueña de dos récords mundiales en su categoría: 🎖️Salto de longitud – 6.47 mts.

🎖️200 mts planos – 24.37 seg. ¡HISTORIA PURA! 🇪🇨 #deporte #mundial #tendecua #paralimpicos pic.twitter.com/B9CFo5mtWg — Comité Paralímpico Ecuatoriano (@ecuadorcpe) October 3, 2025

Rodríguez con dos Récords

La guayaquileña de 22 años es dueña de dos récords mundiales en su categoría. Ahora posee los récords en salto de longitud, con 6.47 metros, y en los 200 metros planos con esta nueva marca. La hazaña fue confirmada y celebrada por el Comité Paralímpico Ecuatoriano, que destacó la entrega, talento y proyección internacional de Rodríguez, orgullo del deporte tricolor.

Rodríguez conquistó el 29 de septiembre el título mundial en los 100 metros planos con un tiempo de 11.97 segundos (que la convirtió en tricampeona mundial tras sus victorias en París 2023 y Kobe 2024). Kiara continúa mostrando su supremacía en la velocidad paralímpica. Su récord en los 200 metros no solo le permite avanzar con autoridad a las semifinales, sino que mantiene vivo el sueño de seguir alcanzando la cima en esta cita mundial.

Récords y trayectoria de Kiara Rodríguez

Kiara Rodríguez nació con parálisis braquial en su brazo izquierdo y se especializa en pruebas de velocidad y salto de longitud. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024, Rodríguez ganó dos medallas de oro en 100 metros planos y salto largo.

Su reciente actuación en Nueva Delhi evidencia su continuo crecimiento y dominio en la categoría T46/47. También se consolida como la mujer más rápida en esta modalidad para atletas con discapacidad física. Además de su potencial en velocidad, su plusmarca en salto de longitud con 6.47 metros marca a la atleta como una competidora integral y versátil dentro del para atletismo mundial.

Próximas competencias y expectativas

Con este récord, Kiara Rodríguez se perfila como favorita para llevarse el título máximo en la prueba de 200 metros planos en el Mundial de Para atletismo. Se espera que compita en las semifinales y final próximamente, con expectativas altas de seguir sumando medallas.

El Comité Paralímpico y la Federación Deportiva del Guayas resaltan la importancia de estos logros para el movimiento paralímpico nacional. La trayectoria de Kiara inspira a jóvenes deportistas y fortalece el compromiso del país con el desarrollo del deporte para personas con discapacidad.

Ecuador logra medalla de plata

Por su parte, la ecuatoriana Estefany López, obtuvo la medalla de plata en la prueba de lanzamiento de disco F41, al registrar la marca de 29.81 mts. en el Campeonato Mundial de Para-atletismo New Delhi 2025. Estefany superó los bronces obtenidos en los anteriores mundiales de: París 2023 y Kobe 2024.