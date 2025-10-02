Kendry Páez brilla como titular en la victoria de Estrasburgo ante Slovan Bratislava en Conference League

Racing de Estrasburgo derrotó 1-2 al Slovan Bratislava este jueves 2 de octubre de 2025 en el Tehelné Pole de Bratislava, en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League.

El volante ecuatoriano Kendry Páez, quien jugó hasta el minuto 87, tuvo una destacada actuación para consolidar el triunfo francés en el torneo continental.

El encuentro marcó el debut del Estrasburgo en la Conference League 2025/26, tercera competición en jerarquía de la UEFA. El equipo francés, dirigido por Liam Rosenior, formó con un esquema 4-3-3, incluyendo varias rotaciones debido al calendario apretado de Ligue 1. Kendry Páez, de 18 años, ocupó el mediocampo central, aportando 83% de precisión en pases y una asistencia clave en la jugada del segundo gol.

Goles del compromiso

El primer tanto llegó en el minuto 26, cuando un centro desviado de Páez provocó un autogol del defensor Alasana Yirajang, quien desvió el balón a su propia portería. En el minuto 41, Abdoul Ouattara definió con un remate cruzado tras una jugada colectiva iniciada por el ecuatoriano, poniendo el 0-2. El Slovan Bratislava descontó en el minuto 64 con un gol de Rahim Ibrahim, quien aprovechó un error defensivo, pero no logró igualar pese a generar 14 disparos frente a los 9 del Estrasburgo.

Páez que llegó a préstamo del Chelsea al Estrasburgo salió reemplazado en el minuto 87 por Ismael Doukouré, recibiendo aplausos de los hinchas visitantes. El volante suma un gol en 8 partidos esta temporada, consolidándose como una de las promesas sudamericanas en Europa.

Inicio sólido en la Conference League

La UEFA Conference League, inaugurada en 2021/22, ha coronado a Roma (2022), West Ham United (2023), Olympiacos (2024) y Chelsea (2025) como campeones. En la edición 2024/25, el ecuatoriano Moisés Caicedo marcó en la final, donde Chelsea venció 4-1 al Real Betis, convirtiéndose en el primer tricolor en ganar el torneo. Este hito inspira a Páez, quien busca emular a su compatriota en el certamen.

El Estrasburgo, con tres puntos, lidera provisionalmente su grupo en la fase de liga, donde los mejores ocho avanzan a los playoffs. El Slovan Bratislava, con 10 títulos en la liga eslovaca, dominó por momentos con 56% de posesión, pero careció de precisión, completando solo 3 disparos al arco.

Próximos desafíos para Páez y Estrasburgo

El próximo partido del Estrasburgo será el 23 de octubre ante el Jagiellonia Bialystok de Polonia en el Stade de la Meinau, con capacidad para 26.000 espectadores. Este duelo, correspondiente a la segunda jornada, será clave para mantener el impulso en el torneo. Páez podría unirse a la Tricolor para los amistosos de octubre contra Estados Unidos y México, según el calendario de la Fecha FIFA.

La actuación de Páez refuerza el creciente impacto del fútbol ecuatoriano en Europa, tras los pasos de Caicedo y Piero Hincapié (Arsenal). Con 15 partidos en la selección mayor y un rol protagónico en las Eliminatorias al Mundial 2026, el joven volante es una pieza clave en el proyecto de Sebastián Beccacece para La Tri.