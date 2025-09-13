Juventud Italiana y 11 de Mayo ganan, Exapromo es goleado por Deportivo Quito

Juventud Italiana venció 1-6 a Santa Elena SC en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil, en el choque de ida los 32avos de final del Campeonato Nacional de Ascenso 2025, disputados este 13 de septiembre de 2025.

Este torneo, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), busca clasificar equipos a la Serie B 2026 mediante play-offs eliminatorios con 64 clubes de 22 provincias. El partido se jugó para avanzar en la fase nacional, donde los ganadores de ida y vuelta clasifican a los 16avos de final el próximo sábado.

El equipo manabita, dirigido por Daniel Gavilánez, dominó desde el inicio. Maicol Valencia abrió el marcador al minuto 1 con un cabezazo. A los 7 minutos, Justin Valencia anotó el segundo con un remate de derecha. Maicol Valencia sumó su doblete al minuto 13. Al 23′, Jareck Moreira convirtió un penal con tiro de izquierda para el 4-0. En la segunda mitad, Justin Valencia marcó el quinto al 73′, y Ronald Peñafiel cerró la goleada al 90′. El descuento local llegó al 56′ por Arroyo.

Este triunfo posiciona a Juventud Italiana, reciente campeón provincial de Manabí tras vencer en penales a 11 de Mayo en agosto, como favorito en la vuelta. El club mantense clasificó a la Copa Ecuador 2026 y busca el ascenso a la Serie B.

Triunfo ajustado de 11 de Mayo ante Atlético Samborondón

En el Estadio Christian Benítez de Guayaquil, 11 de Mayo superó 1-2 a Atlético Samborondón. El subcampeón de Manabí, dirigido por Carlos Castro, tomó ventaja temprana. Al minuto 36, Eddy Corozo tocó el balón con la mano tras un centro de Jefferson Troya. Washington Vera cobró un penal con remate de derecha, superando al portero Isaac Calderón. En los 85′, Jean Robledo centró, Wilson Morales la tocó de taco, y Jair Sión definió de derecha para el 0-2. El local descontó en los minutos finales por Carlos Matamoros.

11 de Mayo llega con ventaja para la vuelta, tras su rol en el torneo provincial manabita que entregó siete cupos al play-off nacional. Este resultado mantiene viva su aspiración al ascenso, en un torneo que inició fases provinciales en mayo y culmina en diciembre.

El contexto del Ascenso Nacional Ecuabet 2025 incluye 64 equipos en llaves de ida y vuelta desde los 32avos, con sorteo el 3 de septiembre. La FEF confirmó la participación tras revisiones administrativas, excluyendo a clubes como los de Morona Santiago por irregularidades en RUC.

Goleada de Deportivo Quito a Exapromo Costa en medio de luto

En el Estadio Jocay de Manta, Deportivo Quito goleó 0-5 a Exapromo Costa. Los goles fueron de Washington Jaramillo al 14′, Joel Almache al 46′, Piero Guzmán al 59′, y Willian Ocles al 67′ y 68′. Previo al partido, jugadores de Exapromo Costa salieron con una pancarta y foto en homenaje a Maicol Valencia y Leandro Yépez, fallecidos tras un atentado armado en un hotel de Manta el 10 de septiembre.

Maicol Valencia, de 25 años, y Leandro Yépez, de 33, eran refuerzos recientes del club manabita. El ataque dejó cuatro muertos y dos heridos, conmocionando al fútbol ecuatoriano. Deportivo Quito, campeón de Pichincha, clasificó a la Copa Ecuador 2026 y avanza con solidez. Exapromo Costa, cuarto en Manabí, enfrenta el duelo en luto.

Otros resultados de los 32avos de final

En duelos provinciales del ascenso, Primero de Mayo venció 1-2 a San Pedro del Pongo. AV25 empató 1-1 con Buhos ULVR. Deportivo Cotopaxi cayó 0-1 ante Deportivo Santo Domingo. Aampetra perdió 0-1 frente a Baños Ciudad de Fuego. Miguel Iturralde superó 1-0 a Santiago de Pillaro. Luz Valdivia fue derrotada 0-1 por Corinthian’s de Los Ríos.

Estos resultados, parte de los 32 cruces sorteados, definen los clasificados a los 16avos de final el próximo sábado. El torneo, con énfasis en cumplimiento reglamentario, promueve el desarrollo del fútbol en provincias.

Este sábado a las 15h00, en el estadio Juan Manuel Álava, Politécnico de Calceta se enfrenta a Guaranda FC, que es campeón de la provincia de Bolívar. Por su parte, Atlético Manabí se mide a Atlético JBG a las 16h00, en el estadio Reales Tamarindos.

Liga de Portoviejo recibe este domingo a Loja City, a las 15h00, en el estadio Reales Tamarindos, mientras que Liga Deportiva Universitaria de El Carmen recibe a Nazareno Sporting Club a las 16h00, en el estadio Isauro Cevallos.

Choque del ida de los 32avos de final

Sábado 13 de septiembre

Resultados

Luz Valdivia FC 0-1 Corinthian’s

Miguel Iturralde 1-0 Santiago de Píllaro

Aampetra 0-1 Baños Ciudad de Fuego

Atlético Samborondón 1-2 11 de Mayo

Deportivo Cotopaxi 0-1 D. Santo Domingo

AV25 1-1 Búhos ULVR FC

Santa Elena SC 1-6 Juventud Italiana

Exapromo Costa 0-5 Deportivo Quito

San Pedro del Pongo 1-2 Primero de Mayo

Encuentros

Estadio Los Cririjos- Milagro

14h00: Milagro FC vs. Independiente Azogues

Estadio Modelo Alberto Spencer

14h00: Ferrocarril Oeste vs. Deportivo Ibarra

Estadio Alejandro Ponce Noboa

15h00: Ciudadela del Norte vs. La Unión

Estadio La Cocha

15h00: Atlético Kin vs. Huaquillas FC

Estadio Junta Parroquial Patricia Pilar

15h00: Club Patria vs. Aviced FC

Estadio ESPAM Calceta

15h00: Politécnico vs. Guaranda FC

Estadio Municipal La Troncal

15h00: La Troncal FC vs. Mineros SC

Estadio Samborondón Arena

15h30: CS Patria vs. Anaconda FC

Estadio Reales Tamarindos

16h00: Atlético Manabí vs. Atlético JBG

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

16h00: Estrella Roja vs. FC Insutec

Domingo 14 de septiembre

Complejo Euclides Palacios

10h00: Cantera Orense FC vs. Cuenca Juniors

Estadio General Rumiñahui

11h00: Patrón Mejía vs. Atlético Wahlex

Estadio LDC Puerto Quito

12h00: Real Puerto Quito vs. Liga de Cuenca

Estadio Olímpico Fernando Guerrero

12h00: Olmedo vs. Naranja Mekánica

Estadio La Cocha

13h00: Panamericana vs. Unión Deportiva Juvenil

Estadio Olímpico de Ibarra

13h30: Santa Fe SC vs. Africando SC

Estadio Olímpico Etho Vega

15h00: Sancor vs. Dunamos 04 Carchi

Estadio José María Mora

15h00: Santos FC vs. Río Aguarico

Estadio Reales Tamarindos

15h00: Liga de Portoviejo vs. Loja City

Estadio Folke Anderson

15h00: La Provincia Verde vs. Daquilema FC

Estadio Víctor Hugo Georgis – Puyo

16h00: La Cantera de Pastaza vs. Astilleros FC

Estadio Isauro Cevallos

16h00: LDU El Carmen vs. Nazareno SC

Estadio Ciudad de Pelileo

16h00: Pelileo SC vs. Atlético Azogues