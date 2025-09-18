José Mourinho regresa al Benfica 25 años después con contrato hasta 2027

El entrenador portugués José Mourinho fue anunciado este jueves 18 de septiembre de 2025 como nuevo técnico del Benfica en Lisboa, Portugal. ‘Mou’ llega al club portugués, tras ser destituido del Fenerbahce turco, para reemplazar a Bruno Lage tras una derrota en la Liga de Campeones.

El acuerdo, que se extiende hasta el final de la temporada 2026/2027, incluye una cláusula que permite al club o al técnico finalizar el contrato 10 días después del último partido de la temporada 2025/2026. Este movimiento marca el regreso de Mourinho al club donde inició su carrera como entrenador principal en la temporada 2000/2001, hace exactamente 25 años.

Un retorno tras la destitución en Turquía

Mourinho fue destituido del Fenerbahce el 29 de agosto de 2025, tras caer eliminado ante el propio Benfica en la ronda previa de la Liga de Campeones. El club turco, que buscaba su primer título de la Superliga desde 2014, optó por terminar su contrato tras un inicio irregular en la temporada. Ahora, Mourinho asume su 13º cargo como entrenador, tras dirigir a clubes como Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahce.

El Benfica, por su parte, despidió a Bruno Lage tras una derrota por 3-2 ante el Qarabag en la fase de liga de la Champions, el 16 de septiembre de 2025, en la que el equipo lisboeta perdió una ventaja de dos goles. El presidente del club, Rui Costa, destacó la necesidad de un entrenador con un “perfil ganador” para liderar al equipo, que actualmente ocupa la sexta posición en la Primeira Liga, a cinco puntos del líder, Porto.

Declaraciones tras la presentación

Durante su presentación oficial en Lisboa Mourinho expresó su compromiso con el club. “Ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica”. Además, afirmó: “A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones, y la promesa es muy clara: viviré para el Benfica, ésa es mi misión”.

Próximos desafíos en la Champions

Mourinho debutará con el Benfica en la Primeira Liga el sábado 20 de septiembre frente al AVS. Sin embargo, uno de los retos más destacados será su enfrentamiento contra el Chelsea, club que dirigió en dos etapas, el 30 de septiembre de 2025 en Stamford Bridge, durante la fase de liga de la Liga de Campeones. También se medirá al Real Madrid, otro de sus exequipos, el 28 de enero de 2026 en el Estadio da Luz.

Contexto del Benfica

Benfica, que no gana la Primeira Liga desde la temporada 2022/23, busca recuperar el protagonismo en Portugal y Europa. La contratación de Mourinho coincide con las elecciones presidenciales del club, previstas para el 25 de octubre de 2025, lo que añade presión al nuevo proyecto deportivo. La trayectoria del técnico, con 26 títulos en su carrera, incluyendo dos Ligas de Campeones (Porto 2004 e Inter 2010), lo convierte en una apuesta estratégica para el club lisboeta.

Primeros pasos de Mourinho

Mourinho dirigirá su primera sesión de entrenamiento este jueves 18 de septiembre en el centro de entrenamiento del Seixal. Su objetivo inmediato será mejorar el rendimiento del equipo, que suma un partido menos en la liga y enfrenta un calendario exigente en la Champions, incluyendo duelos contra Porto y Newcastle. El club confía en que el técnico portugués, conocido por su capacidad táctica, revitalice al equipo.