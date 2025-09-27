John Mercado anota en la goleada del Sparta Praga ante Baník Ostrava

El Sparta Praga derrotó 0-3 al Baník Ostrava este 27 de septiembre de 2025 en el Městský stadion de Ostrava, en la décima jornada de la Liga Checa, con goles de Filip Panák, Veljko Birmančević y John Mercado, el extremo ecuatoriano que firmó su segundo tanto consecutivo para mantener al equipo en la cima de la tabla.

El partido comenzó con dominio del Sparta Praga, que impuso su ritmo desde los primeros minutos. En un primer tiempo sólido, el equipo visitante abrió el marcador antes de los 30 minutos. Filip Panák anotó el 0-1 con un remate preciso en el área, aprovechando un centro al corazón del área rival. Minutos después, Veljko Birmančević amplió la ventaja al 0-2, definiendo con calidad tras una jugada colectiva que desarmó la defensa local.

Primer tiempo arrollador

La presión rojiblanca no cedió, y en el minuto 36, Patrik Vydra filtró un pase milimétrico hacia John Mercado. El ecuatoriano, de 23 años, controló el balón con elegancia y remató cruzado para el 0-3, sellando un primer tiempo fenomenal. Esta fue la segunda anotación consecutiva de Mercado en la liga, tras su gol el 20 de septiembre en la victoria 2-1 sobre el Viktoria Plzeň.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AC Sparta Praha (@acsparta_cz)

El Baník Ostrava, ubicado en la 13ª posición con 6 puntos, no encontró respuestas ante la intensidad del Sparta. El equipo local generó pocas ocasiones, limitadas a intentos aislados que fueron neutralizados por la defensa praguense, liderada por Asger Sørensen y Emmanuel Uchenna.

Consolidación en la tabla

Con esta victoria, el Sparta Praga suma 25 puntos tras 10 jornadas, manteniendo el liderato de la Liga Checa con una diferencia de goles favorable. El equipo dirigido por el entrenador checo ha mostrado solidez en sus salidas, acumulando victorias clave en duelos directos. Históricamente, el Sparta domina los enfrentamientos contra el Baník, con 25 triunfos en 59 partidos disputados.

John Mercado, quien se unió al Sparta el 11 de agosto de 2025 procedente de AVS Futebol SAD de Portugal, ha sumado 2 goles en la liga desde su llegada. Nacido en Guayaquil, Ecuador, el extremo izquierdo de 1,86 metros debutó con la selección ecuatoriana en septiembre de 2024 y representa el creciente impacto de jugadores tricolores en Europa.

El encuentro se jugó bajo condiciones climáticas ideales en Ostrava, con una asistencia de aproximadamente 8.000 espectadores en el Městský stadion. No se reportaron incidentes disciplinarios graves, y el árbitro checo controló un partido fluido con 12 faltas por lado.

Impacto en el campeonato

Esta goleada refuerza la candidatura del Sparta Praga al título, especialmente tras su reciente triunfo en la Copa Checa por 5-0 ante Karlovy Vary. El Baník Ostrava, por su parte, acumula su cuarta derrota en la temporada, lo que complica su lucha por salir de la zona baja. La Liga Checa 2025-26 continúa con alta competitividad, donde el Sparta busca extender su racha invicta en casa y como visitante.

El próximo compromiso del Sparta será ante el Slavia Praga en el derbi capitalino, mientras que el Baník enfrentará al Sigma Olomouc. Estos resultados actualizan la tabla, con el Sparta consolidando su posición en los primeros lugares.