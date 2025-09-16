Joel Ordóñez quería salir del Brujas, pero sorprende con una renovación hasta el 2029 y una cláusula récord

El Club Brugge anunció este lunes la renovación del contrato del defensor ecuatoriano Joel Ordóñez, de 21 años, hasta junio de 2029. La decisión llega tras un mercado de fichajes frustrado y establece una cláusula de rescisión superior a 40 millones de euros (43 millones de dólares)

El zaguero nacido en Guayaquil el 21 de abril de 2004 llegó al Brugge en 2022 desde Independiente del Valle y debutó en 2023. Desde entonces, se consolidó como pieza clave en la defensa; levantando la Copa de Bélgica, la liga belga y la Supercopa.

La renovación de Joel Ordóñez con el Brugge

En la selección ecuatoriana, Ordóñez debutó en 2024 y se ganó la confianza de Sebastián Beccacece en las Eliminatorias al Mundial 2026. El entrenador lo ha utilizado tanto como central derecho como lateral por la banda, lo que le otorga mayor versatilidad.

El contrato anterior de Ordóñez expiraba en junio de 2028, pero el club decidió prolongarlo un año más, hasta junio de 2029. Fuentes cercanas señalan que la extensión incluye una mejora salarial considerable, aunque las cifras no fueron reveladas.

Con la ampliación de contrato se refleja la apuesta del club Brugge (Brujas) por mantener a su figura.

Un mercado de fichajes frustrado

En el verano de 2025, Olympique de Marsella negoció durante semanas para fichar al ecuatoriano. Los franceses ofrecieron 30 millones de euros (32 millones de dólares), pero el Brugge exigió al menos 40 millones de dólares (37 millones de euros).

El jugador manifestó su deseo de ir a Francia, aunque la operación se frustró. El propio Ordóñez lo admitió: “Quería ese paso, pero las altas exigencias del club lo impidieron”. Además, surgieron ofertas de Al Hilal de Arabia Saudita, que estaba dispuesto a pagar 45 millones de euros (48,5 millones de dólares), e interés del Inter de Milán y el Chelsea, que lo consideran opción para 2026.

Tras la frustrada operación Ordóñez estuvo muy molesto, según varias fuentes, por eso ahora a muchos les sorprende esta ampliación de contrato.

Anteriormente el Brugge, sin cláusula definida en ese momento, mantuvo el control y bloqueó la salida. Ese episodio tensó la relación entre club y jugador, aunque la nueva cláusula busca evitar un escenario similar en el futuro.

Cláusula millonaria y proyección internacional

La cláusula de rescisión de más de 40 millones de euros (43 millones de dólares) marca un punto de inflexión. Cualquier club podrá activar el fichaje si paga esa suma sin necesidad de negociar.

Para el Brugge, significa blindar a una de sus figuras en plena proyección. Para Ordóñez, es una salida clara hacia una liga top. El contexto europeo también juega a su favor. La participación en la Champions League 2025/26 le permitirá medirse contra rivales de jerarquía. Cada actuación será una vitrina internacional.

Ecuador, el otro frente de batalla

En la selección ecuatoriana, Ordóñez se ha convertido en pieza importante. Beccacece lo alterna como central y marcador derecho, un rol que lo consolida rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El zaguero sabe que la continuidad en Europa es esencial para no perder protagonismo en La Tri.