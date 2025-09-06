Jefferson Montero critica a Beccacece y sugiere a Mourinho para liderar la Tri

El exfutbolista ecuatoriano Jefferson Montero criticó al técnico Sebastián Beccacece y propuso contratar a José Mourinho para dirigir a la selección de Ecuador en el Mundial 2026. ‘Jeff’ argumenta que el equipo necesita un estratega de élite para aprovechar su generación de jugadores.

Montero, generó controversia al expresar su descontento con la dirección técnica de Sebastián Beccacece al frente de la Tri. En una transmisión en vivo en redes sociales junto a su amigo Julio Escudero, Montero cuestionó la gestión del entrenador tras el empate 0-0 ante Paraguay. La “Turbina”, sugirió a José Mourinho, exentrenador de clubes como Manchester United y Chelsea, como candidato ideal para liderar a Ecuador en el próximo Mundial.

‘Jeff’ destacó la generación de futbolistas

Montero destacó la calidad de la actual generación de futbolistas ecuatorianos, muchos de los cuales militan en ligas de élite, pero señaló que el equipo no está siendo bien dirigido. “Tenemos una generación espectacular, pero hay que cambiar el entrenador. Se viene un Mundial y con los jugadores que tenemos podemos hacer algo grande”, afirmó.

Su propuesta de contactar a Mourinho se basa en la relación del técnico portugués con el exjugador ecuatoriano Antonio Valencia, a quien dirigió en el Manchester United entre 2016 y 2018.

“Podemos lanzarle una oferta a Mourinho. Sabemos el cariño que tiene con Valencia. Creo que a los chicos les va a encantar la idea”, añadió Montero. El exjugador insta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a dejar de lado el ego y priorizar el proyecto deportivo.

Críticas a la gestión de Beccacece

Las críticas de Montero se centraron en las decisiones tácticas y las convocatorias de Beccacece, y la inclusión de jugadores como Xavier Arreaga y Moisés Ramírez, quienes han sido cuestionados por la afición. Además, señaló la falta de oportunidades para futbolistas en buen nivel que no son citados. “Siempre he sido crítico de cómo se está manejando la selección. Es una pena que, con esta generación dorada, no se refuerce para que los chicos lleguen al Mundial de la mejor manera”, expresó Montero.

El exjugador también enfatizó su apoyo a los jugadores, con quienes mantiene amistad, y aclaró que sus críticas son constructivas. “Siempre deseo lo mejor a los jugadores, pero a veces el entrenador comete errores sin darse cuenta. Me gustaría que la selección se maneje de manera distinta, mejor para nuestro fútbol”, complementó.

Montero, quien disputó 64 partidos con la tri y participó en el Mundial 2014, insistió en la necesidad de un cambio para maximizar el potencial del equipo de cara al Mundial de 2026.

Elogios al trabajo de Independiente del Valle

En su intervención, Montero destacó el aporte de Independiente del Valle al fútbol ecuatoriano, subrayando que el 90% de los jugadores de la selección provienen de su cantera. “Lo que está pasando en la selección es resultado del trabajo excepcional de Gustavo Alfaro y de lo que se hace en Independiente. Este trabajo no es exclusivo de IDV. Si más equipos desarrollan jugadores así, podremos aspirar a logros mayores”, comentó.

Montero, formado en el Negriazul, reconoció la labor de los clubes ecuatorianos en la formación de talentos, como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, quienes destacan en Europa. ‘Jeff’ abogó por un modelo de gestión que potencie estas generaciones. Montero sugiere que un técnico de la talla de Mourinho podría ser clave para alcanzar objetivos ambiciosos en el Mundial.

Contexto y reacciones

La propuesta de Montero llega en un momento de tensión para la selección ecuatoriana, que atraviesa una crisis ofensiva tras 360 minutos sin anotar goles en las Eliminatorias. El empate ante Paraguay incrementó las críticas hacia Beccacece, quien asumió el cargo en 2023. La relación entre Mourinho y Valencia, forjada en el Manchester United, fue un punto clave en la sugerencia de Montero. El técnico portugués está sin club tras dejar Fenerbahçe de Turquía.

La afición ecuatoriana, activa en redes sociales, ha reaccionado con opiniones divididas, algunos apoyando la idea de un técnico de élite como Mourinho, mientras otros consideran que la propuesta es poco realista. La FEF no ha emitido declaraciones al respecto hasta el cierre de esta nota.