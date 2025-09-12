Inician playoffs de Segunda Categoría 2025: 64 equipos por dos cupos a Serie B en Ecuador

Los playoffs del torneo nacional de ascenso arrancan este sábado 13 de septiembre en varios estadios de Ecuador, incluyendo el Cristhian Chucho Benítez en Guayaquil y el Jocay en Manta. 64 clubes de distintas provincias competirán en eliminatorias directas por los dos cupos a la Serie B 2026, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La Segunda Categoría 2025, edición número 52 del tercer escalafón del fútbol ecuatoriano, se divide en fases provinciales y nacionales. Tras los torneos provinciales, los clasificados avanzan a playoffs de eliminación directa desde los 32avos de final, con partidos de ida y vuelta. El sorteo realizado el 3 de septiembre de 2025 por la FEF definió las llaves, asegurando que equipos de la misma provincia no se enfrenten en esta fase inicial. Los ganadores de la final ascenderán directamente a la Serie B, que cuenta con 12 equipos en 2025.

Manabí destaca con varios representantes, como el debut del Club 11 de Mayo, primer equipo manabita en la fase nacional. Dirigido por Carlos Castro, quien reemplazó a Edison Méndez tras el vicecampeonato provincial perdido en penales ante Juventud Italiana, el equipo visita a Atlético Samborondón a las 11h00 en el Estadio Cristhian Chucho Benítez de Guayaquil. Castro, ex entrenador de clubes como Macará, asume en este compromiso de ida.

Equipos manabitas en acción

El Club 11 de Mayo confía en sus goleadores del torneo provincial, Washington Vera y Jefferson Troya, quienes anotaron la mayoría de goles del equipo en la fase local. Atlético Samborondón, club de Guayas, cuenta con jugadores como Jorge Yépez, Eddy Corozo, Bryan Ramírez, Tommy Alegría y Andrés Campas, con experiencia en divisiones inferiores. Este choque representa el estreno de Manabí en los playoffs nacionales.

Juventud Italiana, campeón provincial de Manabí con 17 victorias, 4 empates y 1 derrota en 22 partidos, marcando 45 goles y recibiendo 9, visita a Santa Elena Sporting Club a las 11h30 en el Estadio Samborondón de Santa Elena. Dirigido por Daniel Gavilánez, el equipo depende de Randol Solórzano y Justin Valencia.

Exapromo Costa, cuarto en el torneo manabita, enfrenta a Deportivo Quito, campeón de Pichincha, a las 12h00 en el Estadio Jocay de Manta. El equipo llega en luto por el deceso de Maicol Valencia, refuerzo de 25 años asesinado en un hostal de Manta el 10 de septiembre de 2025, en un ataque que dejó cuatro fallecidos. El club emitió un comunicado lamentando la pérdida, confirmando que Valencia no jugó minutos oficiales en 2025. Deportivo Quito, con tradición en categorías superiores, busca retornar a la Serie B.

Más duelos provinciales

Politécnico de Calceta, dirigido por el mundialista Alfonso Obregón, recibe a Guaranda FC a las 15h00 en el Estadio de la ESPAM de Calceta. Guaranda, campeón de Bolívar, contrató al argentino Brandon Olguín (19 años, extremo) y Mauricio Yedro (volante), sumando a Alexander Ushiña, Nilo Valencia y Carlos Feraud. Obregón, ex seleccionado en el Mundial 2002, lidera un equipo con aspiraciones locales.

Atlético Manabí se mide a Atlético JBG a las 16h00 en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. El guayaquileño Atlético JBG incluye a Bryan Rodríguez, Abel Casquete, Gorman Estacio y Denis Quiñonez. Liga de Portoviejo, otro manabita, visita a Loja City el domingo 14 de septiembre a las 15h00 en el mismo estadio, buscando avanzar en su retorno a categorías profesionales tras descender de Serie B en 2024.

Formato y relevancia del torneo

Los partidos de ida se juegan el 13 y 14 de septiembre, con vueltas el 20 y 21. En caso de empate global, se define por goles de visitante o penales. La FEF confirmó 64 equipos tras revisiones documentales, excluyendo a algunos por incumplimientos, como en Morona Santiago. Manabí, con siete clasificados, es la segunda provincia con más representantes tras Guayas.

El Ascenso Nacional Ecuabet 2025, patrocinado por Ecuabet, busca promover el fútbol en provincias. Los ascensos impactan la Serie B 2026, que inicia en marzo con 12 equipos, incluyendo descendidos de Serie A. Clubes como Deportivo Quito y Liga de Portoviejo, con historia en Primera, motivan la afición.

Este playoff marca el inicio de una fase intensa, con énfasis en la seguridad tras incidentes como el de Manta, donde la Policía investiga bajo el Código Orgánico Integral Penal. La FEF prioriza protocolos para los encuentros restantes. Liga de Portoviejo recibe el domingo Loja City, en el estadio Reales Tamarindos a las 15h00, y la Liga Deportiva Universitaria de El Carmen se enfrentará a Nazarenos SC en el estadio Isauro Cevallos.

Choque del ida de los 32avos de final

13 de septiembre

Estadio Alejandro Ponce Noboa

10h00: Luz Valdivia FC vs. Corinthian’s

Estadio LDC Guayllabamba

10h00: Miguel Iturralde vs. Santiago de Píllaro

Estadio General Rumiñahui

10h30: Aampetra vs. Baños Ciudad de Fuego

Estadio Christian Benítez

11h00: Atlético Samborondón vs. 11 de Mayo

Estadio La Cocha

11h00: Deportivo Cotopaxi vs. D. Santo Domingo

Estadio Francisco Reinoso – Cumbayá

11h00: AV25 vs. Búhos ULVR FC

Estadio Samborondón Arena

11h30: Santa Elena SC vs. Juventud Italiana

Estadio Jocay

12h00: Exapromo Costa vs. Deportivo Quito

Estadio LDC Girón

12h00: San Pedro del Pongo vs. Primero de Mayo

Estadio Los Cririjos- Milagro

14h00: Milagro FC vs. Independiente Azogues

Estadio por confir

14h00: Ferrocarril Oeste vs. Deportivo Ibarra

Estadio Alejandro Ponce Noboa

15h00: Ciudadela del Norte vs. La Unión

Estadio La Cocha

15h00: Atlético Kin vs. Huaquillas FC

Estadio Junta Parroquial Patricia Pilar

15h00: Club Patria vs. Aviced FC

Estadio ESPAM Calceta

15h00: Politécnico vs. Guaranda FC

Estadio Municipal La Troncal

15h00: La Troncal FC vs. Mineros SC

Estadio Samborondón Arena

15h30: CS Patria vs. Anaconda FC

Estadio Reales Tamarindos

16h00: Atlético Manabí vs. Atlético JBG

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

16h00: Estrella Roja vs. FC Insutec

Domingo 14 de septiembre

Complejo Euclides Palacios

10h00: Cantera Orense FC vs. Cuenca Juniors

Estadio General Rumiñahui

11h00: Patrón Mejía vs. Atlético Wahlex

Estadio LDC Puerto Quito

12h00: Real Puerto Quito vs. Liga de Cuenca

Estadio Olímpico Fernando Guerrero

12h00: Olmedo vs. Naranja Mekánica

Estadio La Cocha

13h00: Panamericana vs. Unión Deportiva Juvenil

Estadio Olímpico de Ibarra

13h30: Santa Fe SC vs. Africando SC

Estadio Olímpico Etho Vega

15h00: Sancor vs. Dunamos 04 Carchi

Estadio José María Mora

15h00: Santos FC vs. Río Aguarico

Estadio Reales Tamarindos

15h00: Liga de Portoviejo vs. Loja City

Estadio Folke Anderson

15h00: La Provincia Verde vs. Daquilema FC

Estadio Víctor Hugo Georgis – Puyo

16h00: La Cantera de Pastaza vs. Astilleros FC

Estadio Isauro Cevallos

16h00: LDU El Carmen vs. Nazareno SC

Estadio Ciudad de Pelileo

16h00: Pelileo SC vs. Atlético Azogues