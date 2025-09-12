COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

Inician playoffs de Segunda Categoría 2025: 64 equipos por dos cupos a Serie B en Ecuador

Los playoffs del Ascenso Nacional Ecuabet 2025 inician este sábado con 64 clubes ecuatorianos disputando dos cupos a la Serie B, destacando duelos de equipos manabitas.
Escuchar noticia

•‎

6'

•‎

Escuchar noticia
6 minutos de lectura
Inician playoffs de Segunda Categoría 2025
El club 11 de Mayo y Juventud Italiana, campeón y subcampeón de Manabí debutan este sábado en los play offs del ascenso nacional.
Inician playoffs de Segunda Categoría 2025
El club 11 de Mayo y Juventud Italiana, campeón y subcampeón de Manabí debutan este sábado en los play offs del ascenso nacional.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Los playoffs del torneo nacional de ascenso arrancan este sábado 13 de septiembre en varios estadios de Ecuador, incluyendo el Cristhian Chucho Benítez en Guayaquil y el Jocay en Manta. 64 clubes de distintas provincias competirán en eliminatorias directas por los dos cupos a la Serie B 2026, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La Segunda Categoría 2025, edición número 52 del tercer escalafón del fútbol ecuatoriano, se divide en fases provinciales y nacionales. Tras los torneos provinciales, los clasificados avanzan a playoffs de eliminación directa desde los 32avos de final, con partidos de ida y vuelta. El sorteo realizado el 3 de septiembre de 2025 por la FEF definió las llaves, asegurando que equipos de la misma provincia no se enfrenten en esta fase inicial. Los ganadores de la final ascenderán directamente a la Serie B, que cuenta con 12 equipos en 2025.

Manabí destaca con varios representantes, como el debut del Club 11 de Mayo, primer equipo manabita en la fase nacional. Dirigido por Carlos Castro, quien reemplazó a Edison Méndez tras el vicecampeonato provincial perdido en penales ante Juventud Italiana, el equipo visita a Atlético Samborondón a las 11h00 en el Estadio Cristhian Chucho Benítez de Guayaquil. Castro, ex entrenador de clubes como Macará, asume en este compromiso de ida.

Equipos manabitas en acción

El Club 11 de Mayo confía en sus goleadores del torneo provincial, Washington Vera y Jefferson Troya, quienes anotaron la mayoría de goles del equipo en la fase local. Atlético Samborondón, club de Guayas, cuenta con jugadores como Jorge Yépez, Eddy Corozo, Bryan Ramírez, Tommy Alegría y Andrés Campas, con experiencia en divisiones inferiores. Este choque representa el estreno de Manabí en los playoffs nacionales.

Juventud Italiana, campeón provincial de Manabí con 17 victorias, 4 empates y 1 derrota en 22 partidos, marcando 45 goles y recibiendo 9, visita a Santa Elena Sporting Club a las 11h30 en el Estadio Samborondón de Santa Elena. Dirigido por Daniel Gavilánez, el equipo depende de Randol Solórzano y Justin Valencia

Exapromo Costa, cuarto en el torneo manabita, enfrenta a Deportivo Quito, campeón de Pichincha, a las 12h00 en el Estadio Jocay de Manta. El equipo llega en luto por el deceso de Maicol Valencia, refuerzo de 25 años asesinado en un hostal de Manta el 10 de septiembre de 2025, en un ataque que dejó cuatro fallecidos. El club emitió un comunicado lamentando la pérdida, confirmando que Valencia no jugó minutos oficiales en 2025. Deportivo Quito, con tradición en categorías superiores, busca retornar a la Serie B.

Más duelos provinciales

Politécnico de Calceta, dirigido por el mundialista Alfonso Obregón, recibe a Guaranda FC a las 15h00 en el Estadio de la ESPAM de Calceta. Guaranda, campeón de Bolívar, contrató al argentino Brandon Olguín (19 años, extremo) y Mauricio Yedro (volante), sumando a Alexander Ushiña, Nilo Valencia y Carlos Feraud. Obregón, ex seleccionado en el Mundial 2002, lidera un equipo con aspiraciones locales.

Atlético Manabí se mide a Atlético JBG a las 16h00 en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. El guayaquileño Atlético JBG incluye a Bryan Rodríguez, Abel Casquete, Gorman Estacio y Denis Quiñonez. Liga de Portoviejo, otro manabita, visita a Loja City el domingo 14 de septiembre a las 15h00 en el mismo estadio, buscando avanzar en su retorno a categorías profesionales tras descender de Serie B en 2024.

Formato y relevancia del torneo

Los partidos de ida se juegan el 13 y 14 de septiembre, con vueltas el 20 y 21. En caso de empate global, se define por goles de visitante o penales. La FEF confirmó 64 equipos tras revisiones documentales, excluyendo a algunos por incumplimientos, como en Morona Santiago. Manabí, con siete clasificados, es la segunda provincia con más representantes tras Guayas.

El Ascenso Nacional Ecuabet 2025, patrocinado por Ecuabet, busca promover el fútbol en provincias. Los ascensos impactan la Serie B 2026, que inicia en marzo con 12 equipos, incluyendo descendidos de Serie A. Clubes como Deportivo Quito y Liga de Portoviejo, con historia en Primera, motivan la afición. 

Este playoff marca el inicio de una fase intensa, con énfasis en la seguridad tras incidentes como el de Manta, donde la Policía investiga bajo el Código Orgánico Integral Penal. La FEF prioriza protocolos para los encuentros restantes. Liga de Portoviejo recibe el domingo Loja City, en el estadio Reales Tamarindos a las 15h00, y la Liga Deportiva Universitaria de El Carmen se enfrentará a Nazarenos SC en el estadio Isauro Cevallos.

Choque del ida de los 32avos de final

13 de septiembre 

Estadio Alejandro Ponce Noboa

10h00: Luz Valdivia FC vs. Corinthian’s 

Estadio LDC Guayllabamba

10h00: Miguel Iturralde vs. Santiago de Píllaro 

Estadio General Rumiñahui

10h30: Aampetra vs. Baños Ciudad de Fuego 

Estadio Christian Benítez

11h00: Atlético Samborondón vs. 11 de Mayo

Estadio La Cocha

11h00: Deportivo Cotopaxi vs. D. Santo Domingo 

Estadio Francisco Reinoso – Cumbayá

11h00: AV25 vs. Búhos ULVR FC 

Estadio Samborondón Arena

11h30: Santa Elena SC vs. Juventud Italiana 

Estadio Jocay

12h00: Exapromo Costa vs. Deportivo Quito 

Estadio LDC Girón

12h00: San Pedro del Pongo vs. Primero de Mayo 

Estadio Los Cririjos- Milagro

14h00: Milagro FC vs. Independiente Azogues 

Estadio por confir

14h00: Ferrocarril Oeste vs. Deportivo Ibarra 

Estadio Alejandro Ponce Noboa

15h00: Ciudadela del Norte vs.  La Unión 

Estadio La Cocha

15h00: Atlético Kin vs. Huaquillas FC 

Estadio Junta Parroquial Patricia Pilar

15h00: Club Patria vs. Aviced FC 

Estadio ESPAM Calceta

15h00: Politécnico vs. Guaranda FC 

Estadio Municipal La Troncal

15h00: La Troncal FC vs. Mineros SC

Estadio Samborondón Arena

15h30: CS Patria vs. Anaconda FC 

Estadio Reales Tamarindos

16h00: Atlético Manabí vs. Atlético JBG

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

16h00: Estrella Roja vs. FC Insutec 

Domingo 14 de septiembre

Complejo Euclides Palacios

10h00: Cantera Orense FC vs. Cuenca Juniors 

Estadio General Rumiñahui

11h00: Patrón Mejía vs. Atlético Wahlex

Estadio LDC Puerto Quito

12h00: Real Puerto Quito vs. Liga de Cuenca 

Estadio Olímpico Fernando Guerrero

12h00: Olmedo vs. Naranja Mekánica 

Estadio La Cocha

13h00: Panamericana vs. Unión Deportiva Juvenil 

Estadio Olímpico de Ibarra

13h30: Santa Fe SC vs. Africando SC

Estadio Olímpico Etho Vega

15h00: Sancor vs. Dunamos 04 Carchi 

Estadio José María Mora

15h00: Santos FC vs. Río Aguarico 

Estadio Reales Tamarindos

15h00: Liga de Portoviejo vs. Loja City 

Estadio Folke Anderson

15h00: La Provincia Verde vs. Daquilema FC 

Estadio Víctor Hugo Georgis – Puyo

16h00: La Cantera de Pastaza vs. Astilleros FC 

Estadio Isauro Cevallos

16h00: LDU El Carmen vs. Nazareno SC 

Estadio Ciudad de Pelileo

16h00: Pelileo SC vs. Atlético Azogues

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Desde cuándo y hasta cuándo estará vigente el nuevo precio del diésel en Ecuador y cuál será el alza por galón?

El diésel sube a 2,80: Daniel Noboa asegura que el pasaje no aumentará

El asesino en serie más joven de Ecuador: la vida y crímenes de Juan Fernando Hermosa

Daniel Noboa elimina subsidio al diésel y anuncia un plan de compensaciones

Más de 200 personas asistieron al concierto de la Orquesta Filarmónica Municipal en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Desde cuándo y hasta cuándo estará vigente el nuevo precio del diésel en Ecuador y cuál será el alza por galón?

El diésel sube a 2,80: Daniel Noboa asegura que el pasaje no aumentará

El asesino en serie más joven de Ecuador: la vida y crímenes de Juan Fernando Hermosa

Daniel Noboa elimina subsidio al diésel y anuncia un plan de compensaciones

Más de 200 personas asistieron al concierto de la Orquesta Filarmónica Municipal en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Desde cuándo y hasta cuándo estará vigente el nuevo precio del diésel en Ecuador y cuál será el alza por galón?

El diésel sube a 2,80: Daniel Noboa asegura que el pasaje no aumentará

El asesino en serie más joven de Ecuador: la vida y crímenes de Juan Fernando Hermosa

Daniel Noboa elimina subsidio al diésel y anuncia un plan de compensaciones

Más de 200 personas asistieron al concierto de la Orquesta Filarmónica Municipal en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO