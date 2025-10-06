Independiente del Valle presenta demanda penal contra Luis Alfonso Chango por declaraciones

Independiente del Valle, liderado por Michel Deller y Santiago Morales, presentaron una demanda penal contra Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa.

Lo hicieron en la Unidad Judicial Penal Norte de Quito, Ecuador, por las declaraciones del directivo contra el equipo rayado tras el empate 2-2 del 20 de septiembre de 2025, con el fin de obtener una retractación pública por presuntas calumnias.

Origen del conflicto en el estadio Echaleche

El incidente se originó al finalizar el partido de la primera fase de la LigaPro Serie A 2025 entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, disputado en el estadio Echaleche. El encuentro terminó 2-2, y desde las gradas, Chango gritó frases como “Era que traigan árbitros brasileños para que se roben el partido”, en alusión a decisiones arbitrales y a un previo juego de Copa Sudamericana.

Estos dichos fueron captados por cámaras y testigos, incluyendo al directivo de IDV Andrés Larriva, quien los calificó como calumnias. El club rayado anunció acciones legales el lunes 5 de octubre de 2025, en una rueda de prensa donde Larriva enfatizó que “hasta aquí llegaron las calumnias” y solicitó a la LigaPro un proceso sancionador contra Chango y Mushuc Runa.

La demanda se formalizó bajo el número de causa 17294-2025-00952, sorteada y asignada a la jueza Luz María Ortiz Guevara en la parroquia Iñaquito de Quito. Este proceso se tramita por contravención penal, impulsado por Deller, presidente vitalicio de IDV, y Morales, gerente deportivo del club.

Reacción de Chango y disposición a disculparse

Luis Alfonso Chango respondió a las acciones legales en una entrevista con Área Deportiva, donde indicó que aún no había recibido notificación formal al 29 de septiembre de 2025, pero que evaluaría con sus abogados. “Si hay que disculparse, lo haremos con responsabilidad; son cosas del fútbol que se resuelven en el campo”, declaró el directivo de Mushuc Runa.

Chango insistió en que sus comentarios surgieron en el calor del momento y reiteró acusaciones previas, como que IDV “presiona a los árbitros” post-partido, con jugadores y cuerpo técnico acercándose al VAR. Sin embargo, enfatizó que prefiere soluciones deportivas sobre la justicia ordinaria.

Santiago Morales, confirmó que el objetivo no es económico, sino una disculpa pública de los demandados para restaurar la reputación del club. IDV, conocido por su modelo de formación de talentos, ha evitado polémicas históricamente, pero decidió actuar ante lo que considera difamaciones repetidas.

Paralelismo con la demanda contra Luis Zubeldía

La jueza Luz María Ortiz Guevara también conoce la causa 17294-2025-00938 contra el entrenador argentino Luis Zubeldía, actual DT de Fluminense, presentada por Michel Deller el martes 30 de septiembre de 2025 en la misma unidad judicial. Esta demanda surge de declaraciones del técnico en el podcast Clank el 24 de septiembre de 2025.

Zubeldía relató un penal cobrado en 2013 durante su etapa en Liga de Quito, insinuando influencia de IDV en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y árbitros, al describir a Deller como “un tipo muy militante”. Agregó que un árbitro tenía una empresa de catering que abastecía a firmas de Deller, sugiriendo continuidad en prácticas.

IDV rechazó estas afirmaciones como “desatinadas” y busca retractación. Zubeldía, exentrenador de Barcelona SC y LDU Quito, no ha emitido respuesta pública al proceso hasta la fecha. Ambas causas reflejan tensiones crecientes en el fútbol ecuatoriano por acusaciones de irregularidades arbitrales.

LigaPro y medidas disciplinarias

Estos litigios se enmarcan en una temporada 2025 de la LigaPro marcada por controversias arbitrales, con IDV compitiendo por cupos a la Copa Libertadores. El club rayado, con sede en Sangolquí, ha ganado dos Sudamericanas y prioriza la integridad institucional.

La LigaPro, bajo presión, evalúa la sanción solicitada contra Chango, que podría incluir suspensiones como directivo. Mushuc Runa, el “Ponchito” de Ambato, ha ascendido en tabla pero enfrenta escrutinio por incidentes en su estadio.

El Complejo Judicial Norte de Quito procesa estos casos con celeridad, alineado con normativas penales ecuatorianas para delitos contra el honor. IDV busca precedente para disuadir futuras difamaciones en el ámbito deportivo.