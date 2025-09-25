Gustavo Vallecilla suspendido por tres partidos tras expulsión ante Deportivo Cuenca

La Cámara de Mediación y Disputas de la LigaPro sancionó con tres partidos de suspensión al defensor Gustavo Vallecilla de Barcelona SC tras su expulsión en el encuentro contra Deportivo Cuenca el 21 de septiembre de 2025 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. La medida responde a una doble amarilla acumulada y conducta incorrecta con insultos al árbitro, según el informe arbitral, lo que agravó el castigo en plena fase final del torneo.

Detalles de la expulsión

El partido de la fecha 29 de la LigaPro 2025 terminó con victoria 0-1 para Barcelona SC, gol de Xavier Arreaga. Vallecilla, zaguero central adaptado a lateral izquierdo por el director técnico Ismael Rescalvo, recibió su segunda amarilla cerca del final por un cruce con un jugador cuencano. El acta arbitral, publicada el 24 de septiembre de 2025, detalla que el jugador lanzó insultos al juez central, lo que incrementó la sanción de una a tres fechas.

Barcelona SC, segundo en la tabla de la fase inicial, suma 53 puntos tras 29 jornadas. La ausencia de Vallecilla impacta en la defensa, donde ha rendido pese a su posición natural de central.

Partidos afectados por la sanción

Vallecilla no podrá jugar la última fecha de la fase regular contra Aucas en el Estadio Monumental de Guayaquil, programada para la fecha 30. Además, se perderá las primeras dos jornadas del hexagonal final por el título: ante Independiente del Valle como local y Liga de Quito como visitante en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Estos encuentros, del octubre de 2025, son cruciales para definir el campeón de la Liga Ecuabet 2025.

El hexagonal involucra a los seis mejores equipos de la fase inicial, con partidos de ida y vuelta. Barcelona SC busca su 17º título nacional en esta etapa decisiva.

Otras bajas en el equipo torero

Además de Vallecilla, Xavier Arreaga y Leonai Souza acumularon su quinta amarilla en el mismo partido, lo que les impide actuar contra Aucas. Byron Castillo, expulsado en el Clásico del Astillero previo, cumple una fecha adicional de sanción. Estas ausencias obligan a Rescalvo a reorganizar la defensa para la recta final.

El DT español ha encontrado en Vallecilla una opción confiable en el lateral izquierdo, con 15 apariciones en esa posición esta temporada. Las alternativas incluyen a Aníbal Chalá y Mario Pineida, ambos con experiencia en la selección ecuatoriana.

Contexto de la LigaPro 2025

La LigaPro Serie A 2025 se juega en dos fases: una inicial de 30 fechas y un hexagonal final. El torneo, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuenta con 16 equipos. Las sanciones disciplinarias, reguladas por la Cámara de la Cámara de Comercio de Guayaquil, buscan mantener el fair play en la competencia.

El equipo torero enfrenta estos retos a una semana del cierre de la fase regular, con el objetivo de clasificar en los primeros puestos del hexagonal.