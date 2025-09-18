Génesis Reasco, campeona mundial de lucha, llegará este sábado a Portoviejo

La luchadora ecuatoriana Génesis Reasco llegará a Portoviejo, Manabí, este sábado 20 de septiembre tras haber alcanzado la gloria mundial en Zagreb, Croacia.

Su familia confirmó su arribo, luego de que la federada por Manabí se coronó campeona en la categoría 76 kg del Mundial de Lucha 2025.

Génesis Reasco es esperada por su familia

Su madre, Jacqueline Valdez, y su hermana, Janela Reasco, esperan con ansias su regreso, con la emoción latente por su triunfo. “Nos sentimos muy felices y emocionados. Le agradezco mucho a Dios, porque es el único que me la tuvo allá. Tanto que le pedí a Dios que me cuidara a mi hija, estando tan lejos, y gracias al Señor y la Virgen todo salió bien”, dijo doña Jacqueline a El Diario tras la victoria de Génesis.

Por otra parte, desde el municipio de Portoviejo no se han confirmado homenajes para la joven luchadora, quien reside en el cantón desde hace una década y es parte del Plan de Alto Rendimiento del Ministerio de Deporte.

Ayer, el alcalde Javier Pincay felicitó a la atleta. “Un día histórico para una gran mujer que representa al país y a nuestra tierra manabita. ¡Felicidades, Génesis, eres orgullo nacional!”, escribió en plataformas digitales.

No es la primera vez que el alcalde Pincay respalda a la nueva campeona del Mundo en lucha. En el 2024, tras su brillante participación en los Juegos Olímpicos de París, le donó un terreno como reconocimiento a su esfuerzo y entrega. Sin embargo, la deportista aún no ha podido cumplir su sueño de construir su vivienda propia.

La falta de apoyo frena a los deportistas

Ayer, este medio conversó con César Carracedo, entrenador de Génesis Reasco. Su emoción era indudable, así como la de sus compañeros en el coliseo de lucha del Complejo Deportivo La California, en la capital manabita.

Sin embargo, el sol no se puede tapar con un dedo. La falta de apoyo económico para los deportistas es evidente: Muchos no pueden viajar a competencias internacionales y si lo logran, como en el caso de Génesis, deben hacerlo solos, sin que su entrenador los acompañe.

“Si el atleta tiene condiciones, tiene mérito, tiene dedicación, se merece la oportunidad de representar a su país en cualquier torneo del Mundo. Realmente el deporte lleva mucha inversión. Todo el que conozca de deporte sabe que después que logras el éxito, vienen los auspiciantes y personas interesadas en ayudarte, pero prácticamente ya después de los logros no hace falta la ayuda. La ayuda hace falta antes, porque el proceso es largo y se dejan de hacer muchas cosas que pueden mejorar el potencial del deportista ecuatoriano“, dijo Carracedo.