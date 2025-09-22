Gala del Balón de Oro 2025: Luis Enrique y PSG entre los grandes ganadores de la ceremonia

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue galardonado con el Premio Johan Cruyff como mejor DT masculino de la temporada 2024-25 este lunes 22 de septiembre de 2025 en el Teatro del Châtelet de París, Francia, durante la Gala del Balón de Oro, organizada por France Football y la UEFA para reconocer logros en fútbol masculino y femenino, con énfasis en equidad de género por primera vez.

Luis Enrique no asistió a la ceremonia por el partido del PSG ante Olympique de Marsella en la Ligue 1, recibiendo el premio vía video. Los nominados masculinos fueron Antonio Conte (Nápoles), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool). Enrique destacó el triplete del PSG: Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League, su primer título europeo.

En su discurso grabado, Enrique agradeció. “Quiero darle las gracias al presidente, que siempre está cuidando de nuestro equipo y al señor Luis Campos. Considero que lo más importante es poder recibir el reconocimiento de los fans de los hinchas de nuestro equipo, quiero felicitar a todos los jugadores”. El premio, renombrado en honor a Johan Cruyff, evalúa rendimiento colectivo e individual de entrenadores.

Posteriormente, se anunció al PSG como mejor club masculino de la temporada, aceptado por el presidente Nasser Al-Khelaifi. Los nominados incluyeron Barcelona, Botafogo, Chelsea y Liverpool. Al-Khelaifi enfatizó.

“Es todo un honor estar con este galardón que significa mucho para el equipo. Ha sido la victoria colectiva del equipo y quiero agradecer a los jugadores que no pueden estar aquí hoy. Agradecer a los expresidentes, antiguos jugadores que saben que este trofeo también es parte de ellos. Tenemos la mejor afición del mundo que está a nuestro lado siempre y este trofeo también es para ellos”.

Triunfos juveniles con Yamal y López

El Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21 recayó en Lamine Yamal (Barcelona), quien repitió como ganador por segundo año consecutivo, entregado por Rafael Varané.

Los nominados masculinos: Désiré Doué (PSG), Estêvão (Palmeiras), João Neves (PSG) y Kenan Yıldız (Juventus). Yamal, clave en el triplete nacional del Barcelona, dedicó: “Muchas gracias a France Football por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez. Agradecer al FC Barcelona, a la Selección, sin ellos no podría estar aquí, a mi familia mis compañeros. Espero seguir trabajando y cumplir muchos más”.

En la versión femenina, debutante este año, Vicky López (Barcelona) se impuso, recibiendo el trofeo de Varané. Nominadas: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein y Claudia Martínez. López, de 19 años, emotiva. “Gracias a France Football por este premio. Lo primero que se me viene a la cabeza es mi familia, gracias papá, Laura, hermanos. Se lo dedico a mi madre que desde el cielo me estás protegiendo. Espero que estés orgullosa de mí mamá. Obviamente no me puedo olvidar del FC Barcelona. Me han apoyado y me han dejado competir en el mejor equipo del mundo con solo 16 años. Mandar un mensaje a las pioneras del fútbol femenino que gracias a ellas puedo estar recibiendo este premio”.

El premio a la mejor jugada del año, votado por el público por un euro con sorteo de entradas para 2026, reconoció una combinación de club, promoviendo interacción fanática.

Reconocimientos femeninos con Wiegman y Arsenal

Sarina Wiegman (Inglaterra) ganó el Johan Cruyff femenino, entregado por Fabio Capello. Nominadas: Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (Brasil), Justine Madugu (Nigeria) y Renée Slegers (Arsenal). Wiegman, tras el bicampeonato en la UEFA Women’s Euro 2025, afirmó.

“Qué honor haber recibido este premio después de un verano muy especial con el torneo increíble que hemos tenido. Le doy las gracias a las jugadoras, al equipo, a mi familia por su apoyo incondicional, sin ellos no hubiese estado aquí. Esto no es solo un honor personal, hay un reconocimiento del juego de las mujeres, nuestra trayectoria y de donde hemos llegado. Tenemos que conocer nuestra identidad, ser auténticos e inclusivos, espero que sigamos trabajando y luchando juntos contra la misoginia y el racismo, el fútbol tiene que unir el deporte y nunca dividir”.

El Arsenal femenino fue nombrado mejor club del año, con Renée Slegers aceptando. Nominadas: Barcelona, Chelsea, Olympique de Lyon y Orlando Pride. Slegers: “Es un placer estar aquí esta noche para recibir este premio en nombre de todo el club. Es un orgullo representar a un club que ha defendido el fútbol femenino. Me gustaría dar las gracias a los directores del club, por ofrecernos los mejores servicios para que nuestros sueños se hagan realidad. Debo hacer referencia a nuestros aficionados que son maravillosos y nos animan en todos los estadios y son nuestro respaldo”. Arsenal ganó la UEFA Women’s Champions League por segunda vez.

Porteros y goleadores destacados

El Trofeo Yashin premió a Gianluigi Donnarumma (ex-PSG, ahora Manchester City) en masculino y Hannah Hampton (Chelsea) en femenino, entregados por Mary Earps y Gianluigi Buffon. Nominados masculinos: Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Yann Sommer (Inter). Femeninos: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton), Daphne van Domselaar (Arsenal).

Hampton: “Es un orgullo formar parte de este grupo increíble y esperemos que seamos una inspiración para las generaciones futuras. Gracias a todos los entrenadores. Gracias a los fans, vuestro apoyo se nota muchísimo”.

Donnarumma: “Es un placer y un honor haber recibido este premio. Estoy extremadamente contento de todos mis resultados esta última temporada. Quiero agradecer a todo el equipo y a todos los antiguos compañeros, gracias a ellos estoy en esta velada. Ha sido una temporada magnífica. Ahora me estoy centrando en esta nueva aventura, quiero dar las gracias al Manchester City, tenemos que cumplir tantos objetivos y cumplirlos juntos. Quiero dar las gracias a mi familia que han estado a mi lado en los peores momentos”

Premio a los goleadores de la temporada

Los Trofeos Gerd Müller a mejores goleadores fueron para Ewa Pajor (Barcelona) y Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal), entregados por Luis Figo.

Pajor anotó 43 goles en 45 partidos; Gyökeres, 54 en 52. Pajor: “Quiero dar las gracias a mis compañeras de equipo, este trofeo pertenece a todas. Jugar cada día con vosotras me hace la mejor jugadora y me es un privilegio formar parte del Barcelona. Este año ha sido muy especial para mí tanto con el equipo como con la selección nacional. Amo el fútbol y estoy orgullosa de haber recibido el premio para dedicárselo a las mujeres futbolistas y espero que pueda inspirar a las niñas que nos miran por televisión”.

Gyökeres: “En primer lugar me gustaría agradecer a France Football y la UEFA. Ha sido una temporada estupenda así que me llevo recuerdos que hemos podido conseguir todos juntos y poder estar en este estrado es estupendo y desde que empecé a jugar desde que era pequeño quería marcar goles, es un honor recibir este galardón”.

Homenajes y contexto histórico

La gala incluyó un homenaje a Diogo Jota y André Silva, fallecidos en un accidente automovilístico, con un minuto de silencio: “Descansen en paz”. El Premio Sócrates por impacto social fue para la Xana Foundation, fundada por Luis Enrique en memoria de su hija fallecida en 2019, apoyando niños con enfermedades graves.

La edición 2025, la primera con categorías femeninas completas, votada por periodistas de 100 países en masculino y 50 en femenino, evalúa la temporada 2024-25. Incluye 30 nominados por género para Balón de Oro, con top 10 revelados previamente. La ceremonia, transmitida por Claro Sports y Disney Plus, marca equidad, con premios como Yashin, Kopa y Gerd Müller extendidos a mujeres. PSG dominó con múltiples reconocimientos por su Champions League (5-0 vs Inter en final).

Históricamente, desde 1956, el Balón de Oro ha premiado a íconos como Cruyff y Yashin. Esta gala, con ausencias por calendarios, resalta el impacto global del fútbol, desde juveniles como Yamal (18 años) hasta veteranos como Wiegman (quinto título mayor).