Fluminense anuncia la contratación de Luis Zubeldía como nuevo entrenador

El Fluminense confirmó este jueves 25 de septiembre de 2025 la contratación de Luis Zubeldía, de 44 años, como su nuevo director técnico en Río de Janeiro, Brasil, tras negociaciones iniciadas el miércoles 24 de septiembre y la renuncia de Renato Gaúcho por la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús. El argentino, libre desde su salida de São Paulo en junio de 2025, firmará hasta finales de 2026.

Acuerdo y llegada inmediata

El club carioca cerró un acuerdo económico con Zubeldía, quien llegará a Río de Janeiro este viernes 26 de septiembre de 2025 por la mañana para iniciar entrenamientos en el CT Carlos Castilho. El contrato se extiende hasta el final de 2026, cubriendo la próxima elección presidencial del club. Zubeldía viaja con sus auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, más el preparador físico Lucas Vivas.

Esta incorporación marca un hito: Zubeldía es el primer entrenador extranjero del Fluminense desde Hugo de León en 1997. La directiva, liderada por el presidente Mário Bittencourt, optó por él tras reuniones el miércoles, descartando otras opciones como Gabriel Milito.

Salida de Renato Gaúcho

Renato Gaúcho presentó su renuncia el martes 23 de septiembre de 2025, en conferencia posterior al partido contra Lanús en el Estadio Maracaná. El empate 1-1 selló un global de 2-1 a favor del equipo argentino, eliminando al Fluminense de la Sudamericana. Gaúcho, contratado en julio de 2025, dirigió 12 partidos con 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas, incluyendo semifinales del Mundial de Clubes 2025.

El asistente Marcão comandará interinamente el clásico contra Botafogo el domingo 28 de septiembre de 2025, pendiente de los trámites para el debut de Zubeldía.

Trayectoria de Zubeldía en Brasil

Zubeldía dirigió al São Paulo desde abril de 2024 hasta junio de 2025, acumulando 85 partidos con 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas. Su paso incluyó un invicto de 13 juegos inicial, avance en la Copa Libertadores 2025 y sexto lugar en el Brasileirão 2024, clasificando a la Libertadores 2025. Sin embargo, terminó con 5 partidos sin ganar, lo que precipitó su salida.

Conocido por su presión alta y dinamismo ofensivo, Zubeldía promovió juveniles como William Gomes, aunque enfrentó críticas por su uso limitado. Previamente, rechazó ofertas del Boca Juniors y la selección de Ecuador.

Fluminense en el Brasileirão

El Fluminense ocupa el octavo lugar del Brasileirão 2025 con 31 puntos en 23 jornadas, a 20 del líder, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El posible reencuentro con el delantero Germán Cano, quien debutó bajo Zubeldía en Lanús en 2008, añade interés. Cano, con 9 goles esta temporada, es clave en el ataque.

Expectativas y próximos desafíos

Zubeldía asume en un momento de transición, con el Brasileirão extendiéndose hasta diciembre de 2025 y 20 equipos compitiendo. El club aspira a mejorar su posición para el repechaje de la Copa Libertadores 2026. Su estilo podría revitalizar al equipo, que suma 9 victorias, 4 empates y 10 derrotas en la liga.

El anuncio oficial se difundió en redes del Fluminense: “Luis Zubeldía es el nuevo técnico del Fluminense! El argentino firma hasta fin de 2026”.