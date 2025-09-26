Flamengo elimina a Estudiantes en penales y avanza a semifinales de la Copa Libertadores

La noche del jueves en La Plata estuvo marcada por la emoción y el suspenso. Flamengo aseguró su pase a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras imponerse en la tanda de penales frente a Estudiantes de La Plata. Este equipo igualó la serie en el tiempo reglamentario.

El equipo brasileño llegó con ventaja mínima tras el 2-1 obtenido en el Maracaná. En territorio argentino, apostó por controlar el ritmo del partido. Aprovechó los espacios con el ecuatoriano Gonzalo Plata como una de sus principales cartas ofensivas.

Estudiantes igualó la serie con intensidad

Con la obligación de revertir el marcador global, Estudiantes salió decidido desde el inicio, impulsado por su hinchada en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El equipo argentino mostró carácter y dominio en varios pasajes, desarmando el esquema de los visitantes con presión alta y ataques constantes.

El premio a su insistencia llegó en el segundo tiempo, cuando Gastón Benedetti marcó el 1-0. Este resultado equilibró la serie 2-2 y encendió la ilusión del conjunto platense. La tensión se mantuvo hasta el final. Ninguno de los dos equipos pudo sellar la clasificación en los 90 minutos.

Penales decisivos para Flamengo

La definición por penales puso a prueba la eficacia y serenidad de ambos planteles. Flamengo mostró experiencia en estas instancias y no falló en momentos clave. En contraste, Estudiantes desperdició dos ejecuciones que resultaron determinantes para el desenlace.

Con una actuación sólida desde los doce pasos, el cuadro brasileño confirmó su boleto a las semifinales de la Copa Libertadores. Así, consolidaron su condición de candidato en la presente edición del torneo continental.

Estudiantes se despide con orgullo

Pese a la eliminación, Estudiantes de La Plata dejó una imagen positiva. Llevó la serie al límite frente a un rival de jerarquía internacional. Su victoria 1-0 en los 90 minutos fue celebrada por la hinchada. Sin embargo, la derrota en los penales puso fin a su participación.

Por su parte, Flamengo ratificó su jerarquía en momentos decisivos. Mantiene vivo el sueño de conquistar nuevamente la Libertadores. Sumó otra semifinal a su historial reciente de protagonismo en la competición.

Próximo rival

Con este triunfo, Flamengo se suma a la lista de semifinalistas del torneo más importante de clubes en Sudamérica. El conjunto brasileño buscará seguir avanzando en su objetivo de conquistar la séptima Libertadores de su historia.

Su próximo rival será Racing, de Gustavo Costas. La otra llave será entre Palmeiras y Liga de Quito. Los partidos de ida se disputarán el miércoles 22 de octubre, mientras que las revanchas quedaron programadas para el miércoles 29 del mismo mes.