Esto es lo que necesitan Paraguay, Colombia, Uruguay, Venezuela y Bolivia para llegar al Mundial

En Asunción, Barranquilla y Montevideo, las selecciones de Paraguay, Colombia y Uruguay buscan este 4 de septiembre sellar su pase al Mundial 2026, mientras Venezuela y Bolivia apuran sus últimas chances de clasificación.

Paraguay y su oportunidad para regresar al Mundial

La Albirroja llega a esta jornada con 24 puntos en el quinto lugar. Un empate o triunfo frente a Ecuador en Asunción le garantiza su regreso al Mundial tras 16 años de ausencia.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro acumula cinco victorias consecutivas en casa y es el que más puntos ha sumado en las últimas ocho fechas. Su fortaleza defensiva y la velocidad al contragolpe, liderada por Miguel Almirón y Antonio Sanabria, son sus armas principales.

Si Paraguay cae ante Ecuador, su clasificación directa dependerá de lo que haga Venezuela contra Argentina. Con 18 puntos, la Vinotinto solo podría llegar a 21 si cae, cifra insuficiente porque Paraguay ya tiene 24.

Colombia cerca de una nueva clasificación

La selección de Colombia ocupa el sexto lugar con 22 puntos y enfrenta a Bolivia este 4 de septiembre en Barranquilla. Una victoria elevaría su cuenta a 25 unidades, cifra inalcanzable para Venezuela, y confirmaría su clasificación directa.

El equipo de Néstor Lorenzo atraviesa una racha negativa de seis partidos sin triunfos.

Colombia también podría clasificar con un empate, que lo llevaría a 23 puntos, siempre que Venezuela no derrote a Argentina en Buenos Aires. El verdadero riesgo está en una derrota, que abriría la puerta a que Bolivia lo supere en la tabla. Con una caída los cafeteros dejarían el techo de 23 y estarían con 22 puntos obligados a ganar en la última fecha a Venezuela.

En ese escenario, la definición se trasladaría al duelo del 9 de septiembre en Caracas contra una Venezuela necesitada. La presión mediática y deportiva aumentaría de forma significativa.

Uruguay, busca su boleto al Mundial

La Celeste de Marcelo Bielsa se ubica en cuarto lugar con 24 puntos y enfrenta a Perú el 4 de septiembre en Montevideo. Un empate le bastaría para llegar a 25 puntos y asegurar su clasificación directa.

Uruguay llega fortalecido tras vencer 2-0 a Venezuela en junio y recuperar a figuras como Darwin Núñez y Federico Valverde. Enfrente estará un Perú debilitado, con solo 12 puntos y pocas chances matemáticas.

Venezuela: los últimos suspiros

La situación de Venezuela es compleja. Con 18 puntos, sus opciones de clasificación directa son mínimas. Para lograrlo debería ganar a Argentina y Colombia, y esperar que Colombia no sume más puntos. Otra opción es que Paraguay o Uruguay no sumen y pierdan su gol a favor de forma considerable: El escenario que matemáticamente es factible pero que roza lo imposible.

El objetivo realista de la Vinotinto es asegurar el repechaje intercontinental. Ganando uno de sus dos partidos tendría ventaja sobre Bolivia gracias a una mejor diferencia de goles.

Por su parte, Bolivia con 17 puntos aún sueña. Debe vencer a Colombia en Barranquilla y luego a Brasil en La Paz. Solo así llegaría a 23 puntos, dependiendo de tropiezos rivales.

La pelea por el séptimo lugar, que otorga cupo al repechaje, será intensa. Todo parece que Venezuela y Bolivia son los protagonistas de ese “medio cupo”. Paraguay, Uruguay y Colombia, deberían unirse a Argentina, Ecuador y Brasil que ya están en el Mundial del 2026.