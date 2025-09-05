Erick Mendoza y José Miguel Briceño regresaron a los entrenamientos con Delfín SC

La paralización del torneo por las eliminatorias beneficia a Delfín SC para que recupere jugadores lesionados. Este jueves 4 de agosto, Erick Mendoza y José Miguel Briceño, se reincorporaron a los entrenamientos con el primer equipo, marcando un avance en su recuperación, según informó el club.

Mendoza, de 23 años, cedido desde Imbabura SC, es el goleador del equipo en la Liga Pro 2025 con 8 tantos en 16 partidos, destacando por su visión y remate. Se perdió los últimos dos encuentros por una lesión no especificada, pero su retorno es clave para Delfín SC, que busca un cupo en torneos internacionales.

Mendoza se ha convertido en pieza clave en el equipo del entrenador Patricio Urrutia. Su buen toque de pelota, su lucha por no dar por perdido ninguna pelota y su capacidad de definición hacen que sea un jugador importante en el club.

El boliviano no ha debutado con Delfín SC

Briceño, boliviano de 23 años, fichado en enero de 2025, también regresa tras superar molestias físicas. El delantero no ha podido debutar oficialmente con el club debido a una rotura de ligamentos. Con 1.77 m, el delantero llegó para aportar potencia al ataque cetáceo.

Ambos realizaron trabajos con balón junto al plantel, generando ilusión entre los hinchas. Delfín, tras empatar 0-0 con Libertad en el estadio Jocay, se prepara para enfrentar a Universidad Católica el 13 de septiembre.

La recuperación de Erick Mendoza y José Miguel Briceño fortalece al equipo en un momento crucial de la temporada para recuperar posiciones.

Delfín SC se ubica en la décima segunda posición de la tabla de la Liga Pro con 29 puntos. Hasta ahora está clasificado al sextagular donde se disputará un cupo para la Copa Sudamericana.