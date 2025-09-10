COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Ecuatorianos

Enner Valencia vuelve al Pachuca tras 11 años y apunta a tener más regularidad de cara al Mundial 2026

Después de brillar con Ecuador y marcar el gol decisivo frente a Argentina, Valencia tomó la decisión de dejar el Inter de Porto Alegre para volver a México, donde ya supo dejar huella hace una década.
Valencia marcó en su partido 100 con la selección de Ecuador en su último partido por Eliminatorias con la piel tricolor.
Valencia marcó en su partido 100 con la selección de Ecuador en su último partido por Eliminatorias con la piel tricolor. Foto: El Diario.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia tomó una decisión trascendental en su carrera futbolística. Tras marcar el gol que le dio a Ecuador el triunfo 1-0 sobre Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, el histórico goleador dejará el Internacional de Porto Alegre de Brasil para sumarse nuevamente al Pachuca de México.

Con 35 años, el máximo artillero de la Selección de Ecuador apuesta por un nuevo ciclo en la Liga MX, a la que ya conoce bien. Su primer paso por Pachuca fue en 2014, año en el que anotó 18 goles en 25 partidos, cifra que lo catapultó al fútbol europeo y lo consolidó como referente ofensivo de la ‘Tri’ en el Mundial de Brasil.

El regreso de Valencia al club mexicano se produce tras un semestre irregular en Brasil, donde no logró la continuidad ni el rendimiento esperado. Desde su llegada en 2023, disputó 100 partidos con el Internacional, anotando 31 goles y repartiendo seis asistencias. Sin embargo, en los últimos meses fue objeto de críticas y buscó un cambio de aires.

Enner Valencia busca regularidad de cara al Mundial 2026

La negociación se cerró mediante una transferencia definitiva y, según fuentes cercanas al club, el delantero será presentado oficialmente en los próximos días. El Pachuca, que actualmente ocupa la sexta posición en el torneo con 13 puntos en siete jornadas, espera que el fichaje de Valencia refuerce su ataque y aporte experiencia internacional.

El representante del futbolista, Gonzalo Vargas, explicó que la decisión se tomó pensando en el futuro inmediato. “Hay una posibilidad de un cambio de equipo que estaremos analizando en las siguientes horas, básicamente para llegar de la mejor manera al Mundial. Por ahora no se da el regreso a Ecuador, pero sí una transferencia internacional”.

Previo al encuentro contra Argentina por las Eliminatorias, Vargas confirmó que ‘Superman’ tendrá nuevo club. Se le consultó sobre su destino, entre ellos Estados Unidos o México. “Por ahí más o menos está”, dijo Vargas. Sin embargo, minutos después trascendió que el Pachuca logró el arreglo para su traspaso.

Con este movimiento, Enner Valencia vivirá su tercera etapa en el fútbol mexicano, tras sus pasos por Pachuca y Tigres, donde marcó 34 goles en 118 partidos. El capitán de La Tri confía en que este retorno le permita mantener ritmo competitivo y llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, donde aspira a seguir haciendo historia con Ecuador.

