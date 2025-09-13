El Real Madrid resiste con diez jugadores y mantiene puntaje perfecto en La Liga

El Real Madrid venció 2-1 a la Real Sociedad este sábado 13 de septiembre en Anoeta, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Arda Güler, pese a jugar con diez futbolistas desde el minuto 32 por la expulsión de Dean Huijsen.

El inicio en Anoeta y la ventaja temprana

El encuentro arrancó con intensidad. Apenas a los 12 minutos, Mbappé aprovechó un error de Mikel Goti para adelantar al Real Madrid con un potente disparo. Fue su cuarto gol en cuatro partidos, confirmando su gran inicio de temporada.

La Real Sociedad intentó responder con llegadas de Ander Barrenetxea y Mikel Goti, pero sin precisión. El guardameta blanco Thibaut Courtois mostró seguridad, mientras Álex Remiro evitó el segundo en acciones de Éder Militao.

El partido se complicó a la media hora. El árbitro Gil Manzano expulsó con roja directa a Huijsen por frenar con la mano a Oyarzabal cuando encaraba solo. La decisión fue muy discutida y provocó reclamos de Xabi Alonso, técnico madridista, que recibió tarjeta amarilla.

Güler amplía y la Real responde con un penalti

Lejos de replegarse, el Real Madrid se creció. Carvajal remató al poste y, en la siguiente jugada, Mbappé desbordó hasta la línea de fondo y cedió a Güler, que anotó el 0-2 en el minuto 44.

Tras el descanso, la Real Sociedad apretó. Una mano de Carvajal en el área permitió a Oyarzabal descontar de penalti en el minuto 56. El capitán engañó a Courtois y encendió Anoeta.

Los locales se volcaron al ataque. Oyarzabal, Caleta-Car y Take Kubo probaron sin éxito, mientras Courtois sostuvo al Real Madrid con paradas decisivas. “Tuvimos ocasiones claras, pero nos faltó eficacia”, lamentó Sergio Francisco, técnico de la Real.

Resistencia con diez y liderato asegurado

El tramo final fue un asedio. A seis minutos del cierre, Oyarzabal quedó mano a mano con Courtois, que volvió a salvar. “El equipo defendió con carácter y supo sufrir”, destacó Xabi Alonso tras el pitido final.

El Real Madrid sumó así su cuarta victoria consecutiva y lidera la clasificación con 12 puntos en 4 partidos. La Real Sociedad, en cambio, sigue sin ganar con dos empates y dos derrotas.

Ahora, los blancos se enfocan en su debut en la Champions League este martes en el Santiago Bernabéu frente al Olympique de Marsella.

El triunfo en Anoeta refuerza la imagen de un Real Madrid que combina pegada ofensiva y solidez defensiva. con Mbappé como figura y Arda Güler mejorando sustancialmente con Alonso como entrenador.

Por su parte, la Real Sociedad atraviesa un inicio irregular. El club donostiarra no logra convertir sus llegadas en puntos y acumula presión en la tabla. Oyarzabal, con dos goles en cuatro fechas, sigue siendo la referencia ofensiva.