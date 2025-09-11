Inter de Milán incluye al ecuatoriano Joel Ordóñez en su lista de posibles refuerzos para el 2026

El Inter de Milán ha agregado al defensor ecuatoriano Joel Ordóñez a su lista de posibles refuerzos para la posición de central en 2026. Así lo ha dado a conocer el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano. El club italiano sigue de cerca los progresos del jugador de 21 años, quien actualmente milita en el Club Brugge de Bélgica. Inter busca fortalecer su línea defensiva ante posibles salidas en el futuro.

Fabrizio Romano, reconocido por su cobertura precisa del mercado de fichajes europeos, reveló la información a través de su cuenta en redes sociales y en un podcast reciente. El anuncio se produce en un contexto de planificación estratégica del Inter. El cuadro italiano busca jóvenes talentos para mantener su competitividad en la Serie A y competiciones europeas.

Joel Ordóñez cuenta con buenas condiciones físicas

Ordóñez, nacido el 21 de abril de 2004 en Guayaquil, Ecuador, destaca por su estatura de 1,88 metros, su fuerza física y su capacidad técnica en la salida de balón. Estas cualidades lo convierten en un defensor moderno. El jugador, cuyo valor de mercado se estima en 28 millones de dólares según Transfermarkt, se formó en las canteras de Deportivo Azogues. También tuvo su paso por Independiente del Valle.

Debutó profesionalmente con Independiente del Valle en abril de 2022, en un empate 0-0 ante Guayaquil City en la Serie A ecuatoriana. En julio de 2023, se unió al Club Brugge, donde ha consolidado su rol como titular y pieza clave en la defensa. Su contrato con el equipo belga expira en junio de 2028, tras una extensión firmada en agosto de 2024. Durante la temporada actual, Ordóñez ha contribuido a la solidez defensiva del Brugge, que recientemente ganó la liga belga.

Varios equipos han puesto la mirada en el tricolor

Este interés no es aislado. En el mercado de verano de 2025, Ordóñez atrajo ofertas de clubes como el Olympique de Marsella, que propuso hasta 30 millones de dólares. El Al Hilal de Arabia Saudita, dispuesto a pagar 45 millones, pero las exigencias del Brugge impidieron su traspaso. Otros equipos europeos, incluyendo AC Milan, PSG, Tottenham, West Ham, Fulham y Nottingham Forest, han mostrado atención por el zaguero.

Además, el Inter había intentado fichar al suizo Ardon Jashari del mismo club, pero el jugador prefirió el AC Milan. Aquello llevó a los nerazzurri a redirigir su enfoque hacia Joel Ordóñez, con una oferta previa de 22 millones de dólares más la cesión de un jugador. Ordóñez también es un pilar en la selección ecuatoriana, donde debutó en categorías inferiores como capitán de la Sub-15 en el Sudamericano de 2019.

El equipo italiano busca experiencia y juventud

El Inter de Milán, subcampeón de la Champions League en la temporada pasada, prioriza inversiones en defensores jóvenes para reemplazar posibles bajas. Entre los jugadores que se irían se encuentran Malick Thiaw y Fikayo Tomori. Según Romano, el club planea una “importante inversión” en un defensor para el verano de 2026, alineado con su estrategia de unión entre experiencia y juventud.

El Brugge, por su parte, valora altamente a Ordóñez y no facilitará una salida prematura sin una oferta superior a su cláusula. Este movimiento resalta el creciente impacto de los futbolistas ecuatorianos en Europa, siguiendo los pasos de compatriotas en ligas élite. La operación podría concretarse en el próximo mercado de fichajes, dependiendo de las negociaciones entre los clubes.