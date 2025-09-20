El Chelsea de Moisés Caicedo cayó por 2-1 ante Manchester United

El Manchester United venció 2-1 al Chelsea en un partido de la jornada 5 de la Premier League, disputado este sábado 20 de septiembre en Old Trafford.

El encuentro comenzó con una sorpresa al minuto 5, cuando el portero del Chelsea, Robert Sánchez, recibió una tarjeta roja y dejó a su equipo con 10 jugadores. Esta expulsión temprana permitió al Manchester United imponer condiciones desde el inicio.

Los goles en el partido Manchester vs. Chelsea

El equipo local presionó alto y generó oportunidades claras en los primeros minutos. El ecuatoriano Moisés Caicedo, titular en el Chelsea, participó en la contención media, pero el equipo blue se vio forzado a reorganizarse defensivamente.

A los 14 minutos, Bruno Fernandes abrió el marcador al desviar un pase aéreo dentro del área chica, anotando su gol número 200 en competiciones de la Premier League.

Con el Chelsea reorganizado, el entrenador Enzo Maresca sustituyó a Cole Palmer por un defensor adicional, formando una línea de cinco zagueros y priorizando la solidez atrás con solo un delantero. Pese a este ajuste, el Manchester United mantuvo el dominio y continuó atacando.

En el minuto 37, Casemiro amplió la ventaja a 2-0 con un cabezazo preciso dentro del área, tras un centro medido desde la banda. Este gol consolidó la superioridad del United, que bajo la dirección de Ruben Amorim buscaba su primera victoria en casa de la temporada.

Justo antes del cierre de la primera mitad, Casemiro recibió una segunda amarilla por una falta táctica, dejando al Manchester United también con 10 jugadores. Esta igualdad numérica equilibró el partido al final del primer tiempo, con el marcador en 2-0.

Reacción en la segunda mitad

En la segunda parte, con ambos equipos en igualdad de condiciones, el Chelsea ganó terreno y aumentó su posesión al 55%, según estadísticas oficiales. El United retrocedió líneas para defender su ventaja, permitiendo al rival generar más ocasiones.

Moisés Caicedo contribuyó en la recuperación de balones, registrando 4 intercepciones en el partido, pero el Chelsea luchó por perforar la defensa rival.

Hacia la recta final, en el minuto 80, Trevoh Chalobah descontó con un cabezazo fuerte dentro del área, haciendo el 2-1 y avivando la presión blue.

El partido terminó con la victoria del Manchester United, que suma 3 puntos clave para escalar posiciones en la tabla.

Chelsea perdió su invicto

Esta derrota interrumpe la racha invicta del Chelsea en la Premier League, que ahora enfrenta un calendario exigente. El equipo de ‘Niño Moi’ se quedó con ocho puntos y es sexto en la tabla de posiciones. Por su parte, el United sumó siete unidades y es décimo.