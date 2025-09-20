Manchester United y Chelsea chocan en Old Trafford por la quinta fecha de la Premier League

Manchester United se enfrentará a Chelsea este sábado 20 de septiembre de 2025 a las 11h30 en el estadio Old Trafford, por la quinta jornada de la Premier League 2025-2026. Los ‘Red Devils’, dirigidos por Rúben Amorim, buscan revertir su mal inicio de temporada, mientras los ‘Blues’ de Enzo Maresca, con el ecuatoriano Moisés Caicedo como figura, intentan consolidarse en la parte alta de la tabla.

Manchester United busca reacción

El equipo local, con 4 puntos en cuatro fechas, ocupa el puesto 14 tras una victoria, un empate y dos derrotas. Su último partido fue una dura caída 3-0 ante Manchester City el 14 de septiembre, con goles de Erling Haaland (2) y Phil Foden. Este resultado profundizó la presión sobre Amorim, en su primera temporada completa al mando.

La probable alineación de United incluye a Altay Bayindir en el arco; Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw y Patrick Dorgu en defensa; Bruno Fernandes y Manuel Ugarte en el mediocampo; y Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško en ataque. Fernandes alcanzará las 200 apariciones en la Premier League en este duelo.

United no pierde como local ante Chelsea en la liga desde mayo de 2013, con un historial de cinco victorias y siete empates en los últimos 12 encuentros en Old Trafford.

Chelsea, sólido pero con retos

Chelsea, con 8 puntos, se ubica en el quinto puesto tras dos victorias y dos empates. En su último partido liguero, empató 2-2 con Brentford el 13 de septiembre, donde Moisés Caicedo marcó un gol de larga distancia al minuto 85, aunque Fabio Carvalho igualó en el tiempo añadido. Cole Palmer también anotó para los londinenses.

Sin embargo, los ‘Blues’ cayeron 3-1 ante Bayern Múnich en la Champions League el 17 de septiembre, con goles de Harry Kane (2) y Jamal Musiala; Palmer descontó. La probable alineación de Chelsea incluye a Robert Sánchez en la portería; Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Jorrel Hato en defensa; Caicedo, Enzo Fernández y Facundo Buonanotte en el mediocampo; y Pedro Neto, Jamie Gittens y João Pedro en ataque.

Chelsea ha anotado nueve goles en la liga, igualando a los líderes Manchester City y Arsenal, pero busca su primera victoria en Old Trafford desde 2013.

Un clásico con historia

El enfrentamiento entre Manchester United y Chelsea es uno de los más tradicionales de la Premier League, con 192 partidos disputados desde 1905, incluyendo 54 victorias para United, 56 para Chelsea y 82 empates. En la temporada 2024-2025, Chelsea ganó 1-0 en Old Trafford, rompiendo una racha adversa.

La Premier League 2025-2026, iniciada el 15 de agosto, incorpora tecnología de fuera de juego semiautomático y la pelota oficial Puma. Con 20 equipos compitiendo, los puntos de estas fechas iniciales son clave para definir aspiraciones al título o plazas europeas.

Moisés Caicedo, bajo los reflectores

El ecuatoriano Moisés Caicedo, de 23 años, se ha consolidado como pilar del Chelsea tras su traspaso desde Brighton en 2023 por 140 millones de dólares. Su gol ante Brentford, un disparo desde 25 metros, destaca su creciente influencia en el equipo. Su duelo con Bruno Fernandes será uno de los atractivos del partido.

Este sábado, Old Trafford será el escenario de un choque que combina urgencia, talento y tradición. El resultado podría redefinir el rumbo de ambos equipos en la temporada.