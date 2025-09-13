Moisés Caicedo anotó en el empate del Chelsea ante Brentford en jornada 4 de la Premier League

El Chelsea, con un gol del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, empató 2-2 al Brentford este sábado en el Gtech Community Stadium. El encuentro era válido por la cuarta fecha de la Premier League 2025-2026, consolidando su aspiración a los primeros puestos tras el empate en el segundo tiempo. El partido marcó el retorno de la liga tras la pausa por fecha FIFA de eliminatorias mundialistas.

Brentford se adelantó en el marcador al minuto 28 con un gol de Kevin Schade, quien aprovechó un pase largo de Jordan Henderson para vencer al portero Robert Sánchez en un rápido contragolpe. El Chelsea igualó al 55′ mediante Cole Palmer, quien capitalizó un error defensivo local para definir con precisión desde el borde del área.

El tanto de la remontada llegó al 72′, cuando Moisés Caicedo, titular inamovible en el esquema de Enzo Maresca, remató para sellar el 2-1. El gol del empate para el Brentford llegó por medio de Fabio Carvhalo a los 93 minutos, cuando ya se jugaban los minutos adicionales.

Moisés Caicedo es titular inamovible en el Chelsea

El ecuatoriano, de 23 años, celebró junto a sus compañeros, destacando su rol como capitán alterno en el mediocampo. El once inicial del Chelsea incluyó a Sánchez en la portería; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Cucurella en defensa; Caicedo y Enzo Fernández en el doble pivote; Estêvão Willian, João Pedro, Pedro Neto y Liam Delap en ataque.

Brentford, con apenas cuatro unidades, descendió al puesto 12 mientras que el Chelsea con ese empate se queda en la quinta posición de la Premier League con ocho puntos y a uno del líder Arsenal. Moisés Caicedo, fichado por 116 millones de euros del Brighton en 2023, acumula dos goles en la temporada. El primero lo anotó en la goleada 5-1 ante West Ham en la fecha 2. En la actuación de este sábado, Caicedo tuvo un 87% de precisión en pases y cinco recuperaciones.

El Chelsea se ubica en la quinta posición

Bajo la dirección de Maresca, exasistente de Pep Guardiola, Chelsea busca recuperar el protagonismo perdido desde la era Abramovich, con títulos en la Conference League y el Mundial de Clubes 2024-2025. Caicedo, clave en la selección ecuatoriana, regresó a Stamford Bridge tras las Eliminatorias Sudamericanas. El Brentford, recién ascendido en 2021, acumula tres derrotas en esta temporada. Chelsea, con refuerzos como João Pedro (70 millones de euros del Brighton), apunta a la Champions League.

La próxima fecha, los Blues reciben al Tottenham. Este triunfo refuerza la Premier League como la liga más competitiva del mundo, con 20 equipos y un presupuesto de 5 mil millones de libras anuales. Caicedo, formado en Independiente del Valle, se consolida como el mediocampista sudamericano más valioso en Europa.