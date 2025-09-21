Delfín dependerá de su visita a Independiente del Valle para evitar el cuadrangular del descenso

El Delfín Sporting Club perdió 0-1 ante Técnico Universitario el pasado sábado en el estadio Jocay de Manta, por la penúltima fecha de la LigaPro 2025, y complicó su permanencia en la Serie A. Con este resultado, el equipo manabita deberá definir en la última jornada si evita el cuadrangular del descenso, en medio de una racha negativa de 11 partidos sin conocer la victoria.

Una derrota con alto costo

El único gol del compromiso llegó al minuto 75, cuando un error del arquero José Cárdenas permitió que un centro de Orlando Herrera se convirtiera en la anotación que sentenció el triunfo para el “Rodillo Rojo”.

El marcador dejó a Delfín con 30 puntos en la tabla, apenas dos más que Técnico Universitario y tres por encima de Vinotinto. Estos equipos también pelean por evitar el cuadrangular que definirá a los descendidos de la temporada. El mal momento de los “cetáceos” preocupa a su afición, ya que el club suma más de dos meses sin victorias y deberá visitar en la última fecha al Independiente del Valle, actual líder y principal candidato al título.

Los escenarios en la última fecha

El equipo manabita depende de sí mismo para salvarse: una victoria en Quito ante Independiente del Valle le aseguraría la permanencia en la Serie A. Sin embargo, su desempeño como visitante es un factor en contra. En 13 partidos fuera de casa, Delfín apenas ha conseguido 10 puntos, producto de dos triunfos y cuatro empates.

En caso de una derrota, Delfín deberá esperar los resultados de sus rivales directos. Técnico Universitario recibirá a Liga de Quito en Ambato, mientras que Vinotinto visitará a Libertad en Loja. Si ambos ganan y Delfín pierde, los manabitas caerán al cuadrangular. Actualmente, Mushuc Runa y Manta FC ya están confirmados en el cuadrangular del descenso, por lo que restan dos cupos que se definirán en la última jornada.

Contexto de la crisis cetácea

La mala racha deportiva del club dirigido por Patricio Urrutia se ha prolongado durante once fechas, en las cuales Delfín apenas ha sumado empates y derrotas. Su última victoria se remonta a mediados de julio, lo que ha mermado su confianza y desempeño colectivo. El estadio Jocay, históricamente considerado un fortín para Delfín, tampoco ha sido garantía en este tramo del torneo. En su más reciente partido como local apenas generó ocasiones claras, mostrando dificultades ofensivas y desconcentraciones defensivas que costaron puntos vitales.

La dirigencia ha reiterado su respaldo al cuerpo técnico, aunque la presión aumenta a medida que el club se acerca al cuadrangular. El plantel se mantiene enfocado en el compromiso decisivo contra Independiente. Este partido será clave no solo para evitar el descenso, sino también para preservar la estabilidad institucional.

Lo que viene para Delfín

El próximo domingo, Delfín visitará a Independiente del Valle en Chillo Jijón, un escenario en el que no ha conseguido buenos resultados en la última década. El equipo “cetáceo” necesita romper estadísticas y su propia mala racha para mantenerse en la Serie A.

Mientras tanto, su hinchada mantiene la esperanza de que el club logre la hazaña y asegure su permanencia. El desenlace se conocerá al cierre de la jornada, cuando la tabla defina si Delfín continúa en la élite del fútbol ecuatoriano o si deberá pelear su permanencia en el cuadrangular del descenso.