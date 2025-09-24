Crisis en El Nacional: David Cabezas y Anthony Bedoya cerca de dejar el club

El club El Nacional, de la LigaPro de Ecuador, vive horas de incertidumbre tras conocerse el martes 23 de septiembre de 2025 que David Cabezas, portero y capitán del equipo, y Anthony Bedoya, defensor central, podrían abandonar la institución por cuestiones extra futbolísticas, en medio de un silencio oficial de la dirigencia y tras semanas de resultados negativos.

Dos referentes al borde de la salida

La información fue revelada por el periodista Stalin Cobeña, quien adelantó que ambos futbolistas no entrenaron con normalidad junto a sus compañeros en la práctica del martes. Cabezas, arquero titular desde 2018, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025. Este año disputó 26 partidos oficiales, con 35 goles recibidos y solo 7 vallas invictas. Su continuidad era vista como un pilar de la defensa, pero ahora está en duda.

Por su parte, Anthony Bedoya llegó en 2024 al club con vínculo hasta 2025. El defensor acumula 20 partidos jugados, con un gol convertido y una asistencia, convirtiéndose en una pieza fija del once titular durante la temporada.

Hermetismo en la dirigencia de El Nacional

Hasta el cierre de esta nota, la directiva de El Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación. Se conoció que estaba prevista una reunión con los jugadores para analizar la continuidad o finiquitar la relación contractual.

Fuentes cercanas al club señalan que ambos futbolistas habrían recibido “llamadas incómodas” relacionadas con aspectos externos al ámbito deportivo. Aunque no se han confirmado detalles, este factor habría influido en la decisión de que no continúen en la plantilla. El hermetismo se mantiene como la estrategia del club, lo que ha incrementado las especulaciones entre la afición y el entorno deportivo nacional.

El técnico ya había anticipado problemas internos

El entrenador Juan Carlos Pérez había dejado entrever la existencia de inconvenientes extra futbolísticos días atrás. Tras la derrota 4-0 ante Emelec en el estadio George Capwell, el director técnico declaró:

“No estoy permitido hablar de ciertas situaciones extra futbolísticas que están pasando, las cuales comunicará el presidente. Una situación a la externa”, indicó. Además, reconoció que podrían darse cambios importantes en la estructura del club: “Hay muchas cosas que ya se van a enterar y vamos a ver qué decisión se toma”, agregó.

Lo que viene para El Nacional

El futuro inmediato del club dependerá de las decisiones que adopte la dirigencia en torno a la continuidad de sus jugadores y del cuerpo técnico. La hinchada espera claridad respecto a la situación de David Cabezas y Anthony Bedoya, dos referentes cuya salida representaría un golpe en lo deportivo y lo anímico.

La dirigencia se enfrenta al reto de reconstruir la plantilla de cara a la próxima temporada, mientras lidia con un contexto en el que los resultados deportivos y los factores externos se entremezclan en una crisis que demanda soluciones rápidas.