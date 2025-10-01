Chelsea califica de “colosal” a Moisés Caicedo y publica un informe de sus estadísticas tras su exhibición ante Benfica

El Chelsea calificó de “colosal” la actuación de Moisés Caicedo, quien con precisión y despliegue fue clave en la victoria sobre Benfica.

Chelsea califica de colosal a Moisés Caicedo

El informe del club londinense sobre el partido frente a Benfica no escatimó en elogios. Calificó como “colosal” la actuación de Moisés Caicedo, subrayando que su influencia fue determinante para inclinar el juego. El texto oficial destacó su precisión: 60 de 61 pases completados, un registro que refleja control y liderazgo en un partido con pocas oportunidades de gol.

El Chelsea señaló que su mediocampista no solo recuperó balones, sino que también fue protagonista en el frente ofensivo. En el último tercio completó 15 pases, más que cualquier otro jugador en la cancha, y sin fallar ninguno.

Influyente en ataque y seguro en defensa

El análisis incluyó un mapa de calor que evidenció la amplitud de su radio de acción en campo rival. “Caicedo pudo influir en gran medida en los procedimientos en el campo del Benfica, poniendo a los Blues al ataque”, recoge el documento.

En defensa, la valoración fue igual de contundente: siete recuperaciones, siete tacleadas ganadas, nueve duelos conquistados y dos intercepciones. El club describió a su jugador como “sólido como una roca”, reconociendo su capacidad para interrumpir y neutralizar las transiciones portuguesas.

El video viral de Moisés Caicedo

El Chelsea también resaltó un video de apenas 90 segundos, en el que se observa a Caicedo lanzándose cuatro veces sobre rivales para bloquear o robar balones. El clip se hizo viral en redes sociales y se convirtió en símbolo de la intensidad con que el ecuatoriano jugó en Lisboa.

Caicedo resultó diferencial. Su capacidad para combinar precisión ofensiva y agresividad defensiva ofrece a Enzo Maresca un mediocentro de garantías, capaz de sostener al equipo en los escenarios más exigentes.

Un hito simbólico: partido 100 como titular en Chelsea

El duelo contra Benfica tuvo además un componente especial: fue el partido número 100 como titular de Moisés Caicedo con los Blues. El Chelsea lo enmarcó como un punto de madurez en su carrera y aseguró que el ecuatoriano “demostró que merece estar en la cima del fútbol europeo”.

Para el club, el ecuatoriano no solo es pieza clave en el presente, sino el motor alrededor del cual se edifica la idea de juego. El término “colosal” no fue retórico: reflejó el consenso de que su rendimiento en Lisboa lo consolida como figura imprescindible en el Chelsea actual.

El cierre del informe fue directo: “Está claro que será fundamental para nuestras aspiraciones de Champions League esta temporada. ¡Sigue así, Moi!”.