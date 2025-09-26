Casper Ruud y Taylor Fritz avanzan a cuartos en el Japan Open de Tokio 2025

Casper Ruud y Taylor Fritz avanzaron a los cuartos de final del Japan Open de Tokio, un torneo ATP 500, este viernes 26 de septiembre en el Ariake Coliseum de Tokio.

Lo hicieron tras vencer en octavos de final a Matteo Berrettini y Nuno Borges, respectivamente, en partidos que les permiten sumar puntos clave en el ranking mundial.

El triunfo de Ruud ante Berrettini

Casper Ruud, actual número 12 del mundo, derrotó al italiano Matteo Berrettini por 7-6(4), 6-2 en un encuentro que duró 1 hora y 28 minutos. Este resultado marca la quinta victoria de Ruud en el historial de nueve enfrentamientos contra Berrettini, quien ahora tiene cuatro triunfos. El noruego, con un récord de 31-12 en la temporada 2025 y 10-6 en pista dura, suma 90 puntos ATP por esta clasificación.

En el primer set, ambos jugadores mantuvieron un alto porcentaje de puntos ganados con el primer servicio: Ruud con el 86% y Berrettini con el 79%. La manga se decidió en un tiebreak donde Ruud se impuso por 7-4 tras igualar 5-5 y fallar un set point a las 6-5. En el segundo set, Ruud rompió el servicio de Berrettini en el tercer juego para tomar ventaja de 3-1, y añadió otra quiebre para llegar a 5-1, cerrando el parcial con comodidad.

Ruud, quien venció en primera ronda a Shintaro Mochizuki por 4-6, 6-1, 6-1, enfrentará en cuartos al australiano Aleksandar Vukic, clasificado tras superar al alemán Daniel Altmaier por 6-4, 6-2. Vukic, número 79 del ranking, avanza como clasificado y busca su segunda semifinal ATP de la temporada.

Fritz resiste ante Borges

Taylor Fritz, sembrado segundo y número 5 del mundo, superó al portugués Nuno Borges por 7-5, 7-6(4) en 1 hora y 45 minutos, alcanzando su 10ª semifinal de la temporada —no, su 65ª clasificación a cuartos en su carrera. Fritz, campeón del Japan Open en 2022, mejora su récord a 46-17 en 2025 y 27-10 en hard, con una ventaja de 2-0 en el historial ante compatriotas como Korda.

El estadounidense cedió un set en su debut ante Gabriel Diallo por 4-6, 6-3, 7-6(3), y en esta segunda ronda recuperó quiebres en ambas mangas contra Borges, quien había vencido a Yosuke Watanuki por 2-6, 6-4, 6-1. Fritz registró 13 aces y ganó el 59% de los puntos totales, mientras Borges anotó 42 ganadores pero cedió en el tiebreak del segundo set por 7-4.

En cuartos, Fritz se medirá al estadounidense Sebastian Korda, quien derrotó al japonés Sho Shimabukuro por 6-1, 6-4. Korda lidera el historial Lexus ATP Head2Head por 1-0 en pista dura contra Fritz, con su victoria en el Masters 1000 de Canadá 2024.

Contexto del torneo y aspiraciones

El Japan Open 2025, disputado del 24 al 30 de septiembre en el Ariake Coliseum, ofrece un premio total de US$ 2’226.470 y puntos clave para las ATP Finals en Turín. Ruud busca regresar al top 10 tras un año irregular, con ausencias por lesión post-French Open y un récord de 6-4 desde julio. Su avance en Tokio lo posiciona mejor para el cierre de temporada.

Fritz, con reservas sólidas tras la Laver Cup, aspira a defender su título de 2022 y acumular victorias en el tramo final. El torneo incluye a figuras como Carlos Alcaraz (número 1), Holger Rune y Frances Tiafoe, con posibles cruces en semis y final. Las pistas duras rápidas favorecen estilos agresivos, como el de ambos clasificados.

Los ganadores de cuartos disputarán semis el sábado 27, y la final el domingo 28.