Carlo Ancelotti condiciona convocatoria de Neymar a su estado físico para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti, director técnico de Brasil, condicionó la convocatoria de Neymar Jr. para el Mundial de la FIFA 2026 a su estado físico óptimo. El entrenador italiano enfatizó que, pese al talento del jugador de Santos, su participación depende de recuperarse completamente de sus lesiones para junio de 2026.

Ancelotti, quien asumió el cargo en junio de 2025 con un contrato de un año, ha dirigido a Brasil en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, donde el equipo se clasificó en junio tras vencer 1-0 a Paraguay, aunque terminó quinto en la tabla con una derrota 0-1 ante Bolivia el 9 de septiembre.

Neymar no fue convocado

Neymar, de 33 años, no ha sido convocado en las últimas ventanas internacionales debido a una lesión muscular en marzo de 2025 y otras ausencias en junio, pese a su regreso a Santos en 2025, donde ha anotado seis goles y dado tres asistencias en la Serie A brasileña.

El italiano describió a Neymar como “el jugador brasileño más talentoso” y aclaró que su ausencia reciente se debió a una “pequeña lesión muscular”, negando que fuera por razones técnicas como afirmó el jugador. “Participará en el Mundial si está en buena forma física porque desde el punto de vista técnico no hay discusión. Neymar debe tener el objetivo de estar listo en junio, no importa si no está en la lista de octubre, noviembre o marzo”, declaró Ancelotti en entrevista con L’Équipe.

Énfasis en la forma física de Neymar

Ancelotti subrayó la importancia de la condición física en el fútbol moderno. “Una selección debe llamar a los más talentosos, pero un jugador con talento también debe estar en buena forma física, debe estar al 100%, no al 80%. Neymar tuvo un problema físico y se recuperó rápido, pero quiero que esté realmente bien para poder jugar”. El entrenador indicó que Neymar no sería evaluado por su rendimiento en el club, ya que “todos conocen su talento”, sino por su preparación física para el torneo que inicia en junio de 2026.

Neymar, máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles en 128 partidos, no ha jugado con la selección desde octubre de 2023 debido a una lesión de rodilla que lo marginó por meses. Su regreso a Santos en 2025 ha sido irregular, con ausencias por lesiones en marzo y junio, lo que lo excluyó de los clasificatorios contra Chile (victoria 3-0) y Bolivia. Ancelotti conversó directamente con el jugador, instándolo a prepararse adecuadamente para integrarse al equipo.

El técnico también detalló un posible rol para Neymar: como mediocampista ofensivo o delantero central, no en la banda, debido a las demandas físicas del fútbol actual. “No puede jugar por fuera porque el fútbol moderno necesita delanteros con calidad física; es muy importante. Puede jugar como mediocampista ofensivo sin problemas”, explicó.

Adaptación de Ancelotti y comentarios sobre otras estrellas

Ancelotti se refirió a su adaptación al banquillo brasileño. “Para mí sí ha sido fácil adaptarme. Es un ritmo diferente. Me instalé en Río porque tengo que empaparme de la cultura del país. Al llegar aquí me encontré una estructura muy bien organizada. El ambiente de trabajo es excelente”. Bajo su mando, Brasil ha mejorado defensivamente, logrando tres porterías invictas consecutivas antes de la derrota en Bolivia.

Respecto a otras figuras, Ancelotti elogió a Vinícius Júnior, a quien dirigió en el Real Madrid. “Tengo una relación fantástica con Vini, él hace lo que le pido. Nunca he tenido un problema con él”. Sin embargo, advirtió sobre la gestión de suplencias: “Si un jugador no está contento con su rol, no hay problema, llamo a otro. Ya no tengo esa obligación que tenía en un club de gestionar al deportista durante toda una temporada completa”.

Expectativas para el Mundial 2026

Ancelotti rechazó la idea de una obligación absoluta de ganar el Mundial. “La obligación es intentarlo, nadie tiene obligación de ganar. ¿Quién en el fútbol tiene la obligación de ganar? En el fútbol pueden pasar tantas cosas que cambien en el resultado… Entrené seis años al Real Madrid y no gané seis Champions, gané tres”. Brasil, con cinco títulos mundiales, se clasificó como segundo sudamericano tras Argentina, pero no figura entre los principales favoritos según casas de apuestas, detrás de equipos como Francia y España.

El Mundial 2026, expandido a 48 equipos, se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 sedes de Estados Unidos, Canadá y México. Ancelotti expresó optimismo sobre su continuidad post-torneo, pese al contrato de un año. Estas declaraciones ocurren en un contexto donde Brasil busca recuperar su hegemonía tras decepciones en Qatar 2022 y las eliminatorias irregulares. Neymar, con su experiencia en Mundiales 2014 y 2018, representa un activo clave si logra la forma requerida.