Brasil goleó a Chile con un equipo joven en el Maracaná

Brasil derrotó este jueves 3-0 a Chile en el estadio Maracaná, en un partido sin implicancias de clasificación al Mundial, pero clave para probar variantes tácticas bajo la conducción de Carlo Ancelotti. La Selección brasileña, ya clasificada al igual que Argentina, utilizó el encuentro para evaluar nuevos talentos y esquemas, mientras que Chile presentó un plantel juvenil tras su eliminación.

Brasil se impone con autoridad ante un Chile juvenil

Aunque el encuentro no definía posiciones, la Verdeamarela mostró solidez. Con cuatro delanteros en cancha —Estevao, Raphinha, Martinelli y Joao Pedro— Brasil propuso un juego ofensivo desde el inicio. Sin Vinicius Jr., Neymar ni Rodrygo, Ancelotti apostó por una formación experimental, pensando a futuro.

Chile, ya eliminado, acudió con un equipo con fuerte presencia Sub-20 y el entrenador Nicolás Córdova en el banco. La apuesta por el recambio generacional quedó clara desde la alineación. A pesar de la juventud, el equipo chileno mostró actitud y resistencia durante buena parte del primer tiempo.

El primer gol brasileño llegó al minuto 38, tras una jugada colectiva que culminó con una chilena de Estevao prácticamente sobre la línea. El tanto reflejó la intención de juego de Brasil: posesión, movilidad y llegada por abajo.

Segundo tiempo: dominio total de Brasil

En el complemento, Brasil aceleró el ritmo y sacó diferencia. El ingreso de Luiz Henrique, desequilibrante desde su entrada, marcó un cambio en la dinámica del equipo. Su velocidad y lectura ofensiva abrieron aún más los espacios.

Bruno Guimarães y Lucas Paquetá consolidaron el control del mediocampo, generando las transiciones necesarias para que el ataque encontrara profundidad. Ambos participaron directamente en los siguientes goles, completando un marcador de 3-0 que reflejó la superioridad local.

La presión alta y la precisión en los pases fueron elementos clave. Chile, que había defendido de manera compacta en el primer tiempo, no logró sostener el ritmo ni contener las combinaciones brasileñas.

Brasil, clasificado y en construcción

Con la clasificación asegurada previamente, Brasil aprovechó el compromiso para avanzar en su construcción colectiva bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien tomó las riendas del equipo con la misión de recuperar su histórica jerarquía.

El esquema con cuatro delanteros dejó buenas sensaciones. Aunque el rival no fue de máxima exigencia, el resultado y el rendimiento general permiten proyectar una nueva identidad para la Selección. El técnico italiano ya había anticipado en conferencia de prensa que buscaría un equilibrio entre ofensiva y control.

Por el lado de Chile, la eliminación obliga a repensar el futuro. El uso de jóvenes en este partido apunta a una renovación de ciclo que demandará tiempo, experiencia y trabajo a largo plazo.