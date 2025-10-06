Aucas anuncia la llegada del entrenador colombiano Juan Pablo Buch.

Sociedad Deportiva Aucas anunció este lunes 6 de octubre de 2025, en Quito, Ecuador, la contratación del entrenador colombiano Juan Pablo Buch como nuevo director técnico del equipo principal.

Buch reemplazará a Gabriel Pereyra y dirigirá el plantel en la fase decisiva del Segundo Hexagonal de la LigaPro Serie A, con el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Anuncio oficial y contexto del cambio

El club oriental emitió un comunicado en sus redes sociales confirmando el acuerdo con Buch, de 43 años, quien asumirá inmediatamente el mando del equipo. La dirigencia de Aucas destacó la experiencia del colombiano en la LigaPro Serie A, donde ha dirigido a equipos como Delfín SC y Técnico Universitario.

Este nombramiento se produce tras la destitución de Gabriel Pereyra, ocurrida antes del inicio del Segundo Hexagonal. Bajo su dirección, Aucas cayó 3-2 ante Macará en la fecha inaugural de la fase, lo que precipitó el cambio en el banquillo.

La llegada de Buch coincide con una pausa en el torneo por la fecha FIFA, lo que le otorga tiempo para preparar al plantel. En la segunda jornada del hexagonal, Aucas visitará a Emelec, que venció 3-1 a Deportivo Cuenca en su último partido.

Posición actual y aspiraciones en la tabla

Aucas ocupa el cuarto lugar en la tabla acumulada de la LigaPro, del segundo hexagonal, manteniendo opciones para pelear el último cupo disponible para la Copa Sudamericana 2026, actualmente en manos de Deportivo Cuenca. El equipo ha experimentado altibajos durante la temporada 2025, con resultados irregulares que han impedido un ascenso sostenido en las posiciones.

El objetivo prioritario del nuevo técnico es lograr un repunte inmediato en el Segundo Hexagonal, etapa que define los clasificados a torneos internacionales. La clasificación a Sudamericana representaría un hito para Aucas, que busca recuperar su protagonismo en el fútbol ecuatoriano tras campañas previas con participaciones continentales.

Trayectoria de Juan Pablo Buch en el fútbol ecuatoriano

Juan Pablo Buch inició su carrera como entrenador en Ecuador en Técnico Universitario, y posteriormente pasó a Delfín SC, donde dirigió 14 choques en el 2024.

En este año Buch también tomó las riendas de Cumbayá FC en la Serie B. Su estilo de juego, enfocado en la organización defensiva y transiciones rápidas, ha sido destacado en sus etapas previas en el país.

Buch regresa así a la élite de la LigaPro, tras un breve paso por clubes en Colombia, como Águilas Doradas en octubre de 2024. Su conocimiento del fútbol ecuatoriano lo posiciona como una opción estratégica para Aucas en este momento crítico.

Preparación y calendario inmediato

Durante la paralización por fecha FIFA, Buch trabajará en la integración al plantel y en ajustes tácticos. El equipo oriental cuenta con jugadores clave en selecciones nacionales, lo que obliga a un período de readaptación una vez finalizada la pausa.

El próximo desafío será el duelo ante Emelec en la segunda fecha del hexagonal, un encuentro que podría marcar el inicio de la era Buch en Aucas. La dirigencia confía en que esta contratación impulse al club hacia los objetivos trazados para la temporada 2025.

El fútbol ecuatoriano vive una etapa competitiva en la LigaPro Serie A, con equipos como Aucas buscando cupos internacionales en un torneo que distribuye plazas a la Copa Libertadores y Sudamericana. Este cambio en el banquillo refleja la dinámica de ajustes en la competencia local.