El delantero español Ansu Fati, cedido por el FC Barcelona al AS Mónaco, alcanzó este mes un récord histórico en la Ligue 1 al convertirse en el jugador más rápido en anotar cinco goles en la liga francesa desde 1948.

Con esto logró la marca en apenas 126 minutos en cancha durante sus primeras tres apariciones con el equipo monegasco, donde además ya sumó goles en la Champions League.

Ansu vive un buen momento

Ansu Fati, que renovó su contrato con el FC Barcelona hasta 2028 antes de ser cedido al AS Mónaco, vive un momento clave en la Ligue 1. En tres partidos ha marcado cinco goles en liga y uno más en la Champions League, con un promedio de 1,67 goles por partido.

Esta cifra le sitúa como uno de los delanteros más efectivos y le hace líder compartido en la tabla de goleadores junto al argentino Joaquín Panichelli del Estrasburgo.

Su última actuación fue decisiva en el derbi de la Costa Azul frente al Niza, donde marcó un doblete desde el punto penal para salvar un empate 2-2 para su equipo. El conjunto dirigido por Adi Hütter ha encontrado en Fati el referente ofensivo que necesitaba para afrontar la temporada con optimismo.

Récord histórico y rendimiento excepcional

La marca lograda por Fati superó la establecida en 1948 por Johan Audel con el Valenciennes, que necesitó 137 minutos para sus primeros cinco goles. El registro de Ansu, con solo 126 minutos, refleja su impresionante olfato goleador y su rápida adaptación a la competitiva Ligue 1.

Su resurgimiento en Francia sorprende tras los años difíciles que vivió en el Barcelona, donde las lesiones limitaron su continuidad y rendimiento. Desde su debut con apenas 16 años en 2019 bajo Ernesto Valverde, Fati no pudo consolidarse en FC Barcelona, muchos dicen que es una resurrección futbolística.

La nueva etapa de Ansu Fati en Europa

En AS Mónaco, el joven delantero combina velocidad, desequilibrio y definición para convertirse en una pieza clave del ataque monegasco. Su regreso a la forma óptima le ha devuelto la confianza necesaria para competir al máximo nivel y responder a las expectativas depositadas en él.

El técnico Adi Hütter destacó la confianza que muestra Ansu en el campo y su capacidad para marcar diferencias con cada contacto con el balón. Este inicio goleador favorable no solo beneficia al Mónaco, sino que además da esperanza a la selección española, que espera recuperar al atacante en plenitud.

Si Ansu Fati mantiene esta racha, no solo habrá roto un récord de casi ocho décadas, sino que consolidará su regreso a la élite europea. Además proyecta una carrera renovada y sólida que parecía en riesgo por las continuas lesiones del pasado.