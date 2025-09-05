Amanda Anisimova y Aryna Sabalenka disputarán la final femenina del US Open 2025

La tenista estadounidense Amanda Anisimova derrotó a Naomi Osaka el 5 de septiembre de 2025 en Nueva York por 6-7, 7-6, 6-3, avanzando a la final del US Open 2025 contra Aryna Sabalenka, quien superó a Jessica Pegula, en un duelo por el título del último Grand Slam del año. La final femenina se dará este sábado a las 15h00.

Camino a la final

La N°9 del ranking WTA, Amanda Anisimova, logró una victoria en tres sets contra la japonesa Naomi Osaka (N°24 WTA) por 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 6-3 en un partido que duró 2 horas y 56 minutos en el Arthur Ashe Stadium del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows. Este triunfo marcó la segunda final consecutiva de Grand Slam para Anisimova, tras caer ante Iga Swiatek en Wimbledon 2025. Por su parte, la N°1 del mundo, Aryna Sabalenka, avanzó al derrotar a la estadounidense Jessica Pegula (N°4 WTA) por 4-6, 6-3, 6-4 en 2 horas y 5 minutos, asegurando su tercera final consecutiva en el US Open.

El encuentro entre Anisimova y Osaka fue intenso, con un primer set definido en un tiebreak a favor de la japonesa. Anisimova remontó en el segundo set, ganando otro tiebreak, y dominó el tercero al romper el servicio de Osaka para liderar 3-1. Sabalenka, en su semifinal, perdió el primer set ante Pegula, pero ajustó su juego en el segundo y tercer sets, aprovechando 43 ganadores frente a los 21 de Pegula para sellar su pase.

La final femenina del US Open 2025 está programada para el 6 de septiembre a las 16:00 hora local (EDT, GMT-4) en el Arthur Ashe Stadium, siendo el evento principal tras la final de dobles masculinos.

Historial y antecedentes

Anisimova y Sabalenka se han enfrentado nueve veces en el circuito WTA, con la estadounidense liderando el historial 6-3. Su encuentro más reciente fue en las semifinales de Wimbledon 2025, donde Anisimova venció por 6-4, 4-6, 6-4 en 2 horas y 36 minutos. En Grand Slams, Anisimova también domina con tres victorias contra una de Sabalenka, incluyendo un triunfo en el Abierto de Australia 2019. Sin embargo, Sabalenka ganó su último duelo en el Abierto de Francia 2025, lo que hace de este enfrentamiento el tercero del año en un Grand Slam.

Sabalenka, de 27 años, busca convertirse en la primera mujer en defender el título del US Open desde Serena Williams (2012-2014). La bielorrusa ha alcanzado tres finales de Grand Slam en 2025 (Australia, Francia y ahora el US Open), pero cayó ante Madison Keys y Coco Gauff en las dos primeras. Anisimova, de 24 años, persigue su primer título de Grand Slam tras la derrota por 6-0, 6-0 ante Iga Swiatek en la final de Wimbledon 2025.

Resiliencia y contexto

El camino de Anisimova al US Open 2025 destaca por su fortaleza mental. Tras una pausa en 2023 por motivos de salud mental, la estadounidense regresó al circuito en 2024, alcanzando el N°7 del ranking WTA el 14 de julio de 2025. En este torneo, venció a Iga Swiatek en cuartos de final (6-4, 6-3), vengando su derrota en Wimbledon, y a Naomi Osaka en semifinales, demostrando su capacidad para superar partidos largos y emocionalmente exigentes.

Sabalenka, por su parte, ha sido la jugadora más consistente del año, alcanzando ocho finales en 2025, con tres títulos, incluyendo dos WTA 1000. Su única derrota en sets corridos en el US Open 2025 fue en el primer set de la semifinal contra Pegula, pero se recuperó gracias a su potente servicio y golpes de fondo. La bielorrusa recibió un walkover en cuartos de final por la lesión de Marketa Vondrousova, lo que le permitió ahorrar energía.

Lo que está en juego

La final del US Open 2025 otorgará 2.000 puntos a la campeona y 1.300 a la finalista en el ranking WTA. Sabalenka, con 11.225 puntos, mantendrá el N°1 mundial independientemente del resultado, mientras que Anisimova, con 3.869 puntos al inicio del torneo, ascenderá al N°4 tras su actuación.

Anisimova, nacida en Freehold Township, Nueva Jersey, jugará su primera final de US Open, un sueño personal en el torneo donde ganó el título junior en 2017 frente a Coco Gauff. Sabalenka, con tres títulos de Grand Slam (todos en pista dura), intentará consolidar su dominio en esta superficie. El duelo promete intensidad, dado el estilo agresivo de ambas jugadoras, con Anisimova destacando por su revés plano y Sabalenka por su potente derecha.