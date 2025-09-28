Alcaraz avanza a semifinales del ATP 500 de Tokio tras vencer a Nakashima

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y Casper Ruud avanzaron a las semifinales del ATP 500 de Tokio este 28 de septiembre de 2025 en el Ariake Colosseum de Japón. Lo hicieron al vencer en cuartos de final a Brandon Nakashima y Aleksandar Vukic respectivamente, para disputar el boleto a la final este lunes 29 de septiembre.

Alcaraz, de 21 años, se impuso por 6-2 y 6-4 ante Nakashima, el estadounidense ubicado en el puesto 33 del ranking ATP, en un encuentro que duró 78 minutos. Esta victoria extendió su racha actual a 16 triunfos consecutivos en el circuito, según datos del ATP Tour.

Desempeño de Alcaraz

El español, quien debutó en Tokio con una torcedura de tobillo ante Sebastián Báez el 25 de septiembre, superó sin problemas a Zizou Bergs en octavos por 6-3 y 6-2, y mantuvo el dominio ante Nakashima.

En el primer set, Alcaraz quebró el saque de Nakashima en el primer game y consolidó la ventaja en el séptimo, cerrando el parcial con una derecha profunda que evidenció su superioridad técnica.

El segundo set mostró mayor resistencia del estadounidense, quien salvó breaks tempranos, pero cedió en el quinto game ante un revés cruzado del murciano, permitiendo al español confirmar y sellar el 6-4 final. Nakashima, semifinalista en Chengdu la semana previa, no encontró respuestas ante el 50-3 en victorias de Alcaraz desde abril, per el Infosys ATP Win/Loss Index.

Ruud accede a semifinales

Ruud, sembrado cuarto, derrotó a Vukic por 6-3 y 6-2 en 72 minutos, mostrando solidez en su saque con 80% de primeros servicios. El noruego, de 26 años, llega en ascenso tras ganar el Madrid Open 2025 y busca revancha ante Alcaraz, contra quien tiene un historial de 1-4, con su última victoria en las Finales ATP 2024. Este enfrentamiento entre Alcaraz y Rudd, marca la primera semifinal entre ambos desde la final del US Open 2022, ganada por el español.

Derby estadounidense en el horizonte

En la otra semifinal, programada este lunes, a las 02h00, Taylor Fritz y Jenson Brooksby protagonizarán un duelo entre compatriotas. Fritz, segundo sembrado y ubicado en el puesto 5 del ranking, eliminó a Sebastian Korda por 6-3, 6-7(5) y 6-3 en dos horas y 18 minutos. El estadounidense, campeón defensor en Tokio 2022, ascendió al cuarto lugar en la PIF ATP Live Race To Turin con esta victoria.

Brooksby, ranked 86, sorprendió al vencer a Holger Rune, tercera cabeza de serie, por 6-3 y 6-3 en 88 minutos, regresando al top 60 de la clasificación mundial. El estadounidense de 24 años, quien enfrentó a Humbert en primera ronda, extendió su racha a tres victorias consecutivas en el torneo. Fritz y Brooksby se medirán por segunda vez en semis, tras su encuentro en el cuadro inferior de Tokio 2024.

El ATP 500 de Tokio, conocido como Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, se juega sobre superficie dura desde 1973 y reparte 3’720.930 dólares en premios, con cupos para el Next Gen ATP Finals. Alcaraz, en su debut en el evento, busca su décima final de 2025, mientras Ruud aspira a su tercer título de la temporada. Fritz, con 45 victorias en 2025, lidera la carrera por las Finales ATP.

Contexto del Japan Open 2025

El torneo, que se celebra del 24 al 30 de septiembre en el Ariake Colosseum con capacidad para 10.000 espectadores, atrae a los mejores jugadores post-US Open. Alcaraz, con 65 victorias en la temporada —su mejor marca personal—, regresa tras ganar el US Open 2025 ante Jannik Sinner. Ruud, finalista en Roland Garros 2024, ha sumado 35 triunfos este año.

Brooksby, quien superó una suspensión en 2023 por violaciones a la política antidopaje, ha escalado 100 posiciones en el ranking desde enero. Fritz, por su parte, venció a Alcaraz en la Laver Cup la semana pasada, sumando confianza. Las semifinales se transmiten por Tennis Channel y DAZN, con atención en Asia por el impacto en las clasificaciones para las Finales ATP de Turín en noviembre.

El ganador de Alcaraz-Ruud enfrentará al vencedor del derby americano en la final del domingo 30 de septiembre.