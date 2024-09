Compártelo con tus amigos:

Los 34 procesados del caso Metástasis recibieron su dictamen acusatorio en la audiencia preoperatoria de juicio.

La audiencia del caso Metástasis se reinstaló hoy, miércoles 11 de septiembre del 2024, después que se resolviera el pedido de nulidad presentado el pasado 16 de agosto.

El juez Manuel Cabrera Esquivel no aceptó los cuestionamientos de los procesados respecto a la competencia para continuar con el tratamiento del caso.

En ese sentido, dijo que no existe una causal clara para que se excusen. “Es la Ley la que faculta mi intervención en el conocimiento de la caus a”, dijo.

Mientras que el fiscal subrogante Wilson Toainga detalló el nivel de participación de cada uno de los procesados.

Cuatro de ellos fueron señalados como líderes de la organización criminal: Fabián C.; Cristian Romero; Xavier Jordán y Xavier Novillo.

Los 33 restantes están acusados en calidad de cómplices , como por ejemplo, Wilman Terán, extitular del Consejo de la Judicatura.

La audiencia se realiza en el octavo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ubicado en el norte de Quito.

Colaboraron en el caso Metástasis

Cabe destacar que el número de procesados se redujo considerablemente debido a que algunos procesados se sometieron al procedimiento abreviado.

En otras palabras, aceptaron a colaborar con la justicia y se declararon culpables para recibir beneficios como una reducción de pena.

El Caso Metástasis investiga una presunta red de delincuencia organizada que utilizaba la justicia para obtener beneficios.

El caso se originó tras los datos hallados en el celular del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en prisión.

Tras la audiencia evaluatoria de juicio, el juez deberá decidir si llama o no a juicio a los procesados.