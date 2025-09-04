Procesan a dos personas por tráfico de 6.300 caballitos de mar en Huaquillas

La Fiscalía de El Oro procesa a Karen del Cisne B. y José Agustín D., por su presunta participación en un delito contra la flora y fauna silvestres, tras ser aprehendidos en flagrancia con 6.300 caballitos de mar. Las especies estaban disecados y es clasificada como vulnerable y en peligro de extinción. El hallazgo, resultado de un patrullaje rutinario en Huaquillas, pone en evidencia el tráfico ilegal de especies protegidas en la frontera con Perú.

El caso comenzó cuando ciudadanos alertaron a agentes de la Policía Nacional. Durante un patrullaje en Huaquillas, sobre la posible presencia de especies marinas protegidas en una vivienda. Los uniformados se dirigieron al domicilio de Karen del Cisne B. Allí encontraron dos cartones envueltos en una funda negra con cinta de embalaje en la sala.

Un fuerte olor putrefacto llevó a los agentes a inspeccionar el contenido, descubriendo 6.300 caballitos de mar disecados.

Policía de medioambiente

Agentes solicitaron apoyo al ECU 9-1-1, y agentes de la Unidad de Policía del Medio Ambiente (UPMA), junto con técnicos del Ministerio del Ambiente, acudieron al lugar. Estos últimos elaboraron un informe de identificación. Con ello se confirmó que los caballitos de mar (Hippocampus spp.) son una especie protegida, incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como vulnerable.

Durante el interrogatorio, Karen del Cisne B., afirmó que las cajas le fueron entregadas por José Agustín D., quien le había pedido almacenarlas. Con esta información, los agentes realizaron un segundo allanamiento en el domicilio de José Agustín D. Allí encontraron un pepino de mar sobre una refrigeradora, dos máquinas selladoras, una empacadora, 177 fundas plásticas transparentes y un teléfono celular.

Estos elementos sugieren que el lugar funcionaba como un punto de preparación para el tráfico de especies.

Detenidos

A ambos sospechosos los detuvieron en flagrancia y los trasladaron para las audiencias correspondientes. La Fiscalía presentó como pruebas los relatos de los agentes policiales, el informe de reconocimiento del lugar, el informe técnico del Ministerio del Ambiente y los materiales incautados, todos ingresados en cadena de custodia.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal de turno sustentó la responsabilidad de los procesados. El Juez de Garantías Penales dictó contra Karen del Cisne B., y José Agustín D., medidas cautelares de prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad.

Esto porque el delito contra la flora y fauna silvestres, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), conlleva una pena de uno a tres años de prisión, el caso se tramitará por procedimiento directo.

Audiencia por tráfico

La audiencia de juicio está programada para el 18 de septiembre de 2025 . Huaquillas , ubicada en la frontera con Perú, es un punto crítico para el tráfico ilegal de fauna debido a su posición geográfica. Según el Ministerio del Ambiente , entre 2023 y 2024 se incautaron más de 10.000 especímenes de especies protegidas en El Oro , incluyendo caballitos de mar, tortugas y aletas de tiburón, destinados principalmente a mercados asiáticos donde se utilizan en medicina tradicional o como adornos.

El comercio ilegal de caballitos de mar es especialmente alarmante. La población ha disminuido un 30% en las últimas dos décadas, según la UICN. (27)