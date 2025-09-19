El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

La Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Quito organiza el UBA Fest 2, un evento que se realizará este domingo 21 de septiembre en el Parque Bicentenario. La iniciativa reunirá a más de 50 perros y gatos en buenas condiciones de salud, listos para encontrar un hogar definitivo y promover la adopción responsable.

La expectativa principal consiste en lograr que al menos 50 ‘peluditos’ encuentren una familia. El festival se desarrollará de 09h00 a 14h00 en el norte de Quito.

Adopciones responsables en el UBA Fest 2

Los animales en adopción provienen de la propia UBA, con rescatados en las últimas semanas, además de organizaciones y activistas de rescate. Todos los perros y gatos se entregarán vacunados, esterilizados y con chequeo veterinario. El propósito central del evento es promover la adopción responsable y brindarles una segunda oportunidad a quienes buscan una familia.

Previo al UBA Fest 2, las mascotas participaron en una sesión fotográfica especial. Las imágenes circularán en redes sociales y medios de comunicación para motivar a la ciudadanía a adoptar.

Diversión y actividades educativas en Quito

El UBA Fest incluirá una zona infantil con pintura, cuentacuentos, shows de títeres y charlas educativas para fortalecer el respeto hacia los animales. Asimismo, se presentarán agrupaciones musicales en vivo que darán un ambiente festivo a la jornada.

Los asistentes también encontrarán stands de emprendimientos locales que ofrecerán productos para el bienestar animal, entre ellos placas de identificación, ropa, snacks y accesorios para mascotas.

Participación institucional y solidaridad

El evento contará con la participación del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Unidad Canina del Cuerpo de Agentes de Control y la Secretaría de Salud, que sumarán actividades informativas y demostraciones al festival.

Durante el UBA Fest 2, se recibirán donaciones solidarias destinadas a refugios y animales en situación de vulnerabilidad. Así, el encuentro combinará adopción responsable, actividades recreativas y apoyo comunitario en Quito.