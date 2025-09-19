COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Los animales en adopción provienen de la propia Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Quito. El propósito central del evento es promover la adopción responsable y brindarles una segunda oportunidad a quienes buscan una familia.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito.
Durante el UBA Fest 2, se recibirán donaciones solidarias destinadas a refugios y animales en situación de vulnerabilidad. Foto: Freepik.
El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito.
Durante el UBA Fest 2, se recibirán donaciones solidarias destinadas a refugios y animales en situación de vulnerabilidad. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Quito organiza el UBA Fest 2, un evento que se realizará este domingo 21 de septiembre en el Parque Bicentenario. La iniciativa reunirá a más de 50 perros y gatos en buenas condiciones de salud, listos para encontrar un hogar definitivo y promover la adopción responsable.

La expectativa principal consiste en lograr que al menos 50 ‘peluditos’ encuentren una familia. El festival se desarrollará de 09h00 a 14h00 en el norte de Quito.

Adopciones responsables en el UBA Fest 2

Los animales en adopción provienen de la propia UBA, con rescatados en las últimas semanas, además de organizaciones y activistas de rescate. Todos los perros y gatos se entregarán vacunados, esterilizados y con chequeo veterinario. El propósito central del evento es promover la adopción responsable y brindarles una segunda oportunidad a quienes buscan una familia.

Previo al UBA Fest 2, las mascotas participaron en una sesión fotográfica especial. Las imágenes circularán en redes sociales y medios de comunicación para motivar a la ciudadanía a adoptar.

Diversión y actividades educativas en Quito

El UBA Fest incluirá una zona infantil con pintura, cuentacuentos, shows de títeres y charlas educativas para fortalecer el respeto hacia los animales. Asimismo, se presentarán agrupaciones musicales en vivo que darán un ambiente festivo a la jornada.

Los asistentes también encontrarán stands de emprendimientos locales que ofrecerán productos para el bienestar animal, entre ellos placas de identificación, ropa, snacks y accesorios para mascotas.

Participación institucional y solidaridad

El evento contará con la participación del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Unidad Canina del Cuerpo de Agentes de Control y la Secretaría de Salud, que sumarán actividades informativas y demostraciones al festival.

Durante el UBA Fest 2, se recibirán donaciones solidarias destinadas a refugios y animales en situación de vulnerabilidad. Así, el encuentro combinará adopción responsable, actividades recreativas y apoyo comunitario en Quito.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El expresidente Lucio Gutiérrez analiza la eliminación de subsidios y advierte sobre un posible impacto inflacionario

Hombre muere en un hospital de Portoviejo tras ser baleado por sicarios

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El expresidente Lucio Gutiérrez analiza la eliminación de subsidios y advierte sobre un posible impacto inflacionario

Hombre muere en un hospital de Portoviejo tras ser baleado por sicarios

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El expresidente Lucio Gutiérrez analiza la eliminación de subsidios y advierte sobre un posible impacto inflacionario

Hombre muere en un hospital de Portoviejo tras ser baleado por sicarios

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO