Hace 2 meses
Ecuador
Justicia

Audiencia por caso Magnicidio FV se mantiene firme para procesar a cuatro implicados

La audiencia será clave para definir el rumbo del caso, que busca esclarecer la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.
La jueza María Daniela Ayala negó la solicitud de Xavier Jordán para diferir la audiencia de formulación de cargos en el caso Magnicidio FV.
La audiencia anterior se postergó porque el abogado de Ronny Aleaga se sacó una muela. (Apifoto)
La jueza María Daniela Ayala negó la solicitud de Xavier Jordán para diferir la audiencia de formulación de cargos en el caso Magnicidio FV.
La audiencia anterior se postergó porque el abogado de Ronny Aleaga se sacó una muela. (Apifoto)

José Moreira

Redacción ED.

La jueza María Daniela Ayala negó la solicitud de Xavier Jordán para diferir la audiencia de formulación de cargos en el caso Magnicidio FV. Dicha diligencia está prevista para hoy miércoles 3 de septiembre del 2025. La Fiscalía procesará a José Serrano, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga. A los cuatro como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La diligencia se llevará a cabo en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, pese a los intentos de postergación. El pedido de Jordán se basó en la coincidencia de horarios de su abogado, Juan Carlos Salazar, quien tiene otra audiencia a las 08h40 del mismo día. Sin embargo, la jueza Ayala subrayó que los abogados fueron consultados previamente sobre su disponibilidad y no presentaron objeciones.

Caso Magnicidio FV con cuatro nuevos procesados

La magistrada calificó la solicitud de diferimiento como contraria al principio de buena fe procesal. Además, advirtió que, de no comparecer, el abogado enfrentará una multa conforme al Código Orgánico de la Función Judicial y una investigación profesional. En el caso, José Serrano enfrenta la situación más complicada de entre los cuatro procesados.

Detenido desde hace casi 30 días en el Krome North SPC de Miami, una cárcel migratoria, el exministro del correísmo permanece sin estatus migratorio regular en Estados Unidos. El 11 de septiembre, Serrano comparecerá en dos audiencias en la Corte de Krome: una para evaluar una posible fianza que le otorgue libertad condicional y otra para tramitar su asilo.

Dos de los sospechosos están prófugos

Sin embargo, si la audiencia en Ecuador dicta prisión preventiva en su contra, esto podría complicar su situación legal en Estados Unidos. Por su parte, Daniel Salcedo, ya detenido en Ecuador, colabora con la Fiscalía. En contraste, Xavier Jordán y Ronny Aleaga permanecen prófugos en Estados Unidos y Venezuela, respectivamente, sin que se hayan iniciado procesos de extradición.

La audiencia de este miércoles será clave para definir el rumbo del caso, que busca esclarecer la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio, ocurrido en 2023. El caso Magnicidio FV ha captado la atención nacional por su relevancia política y las implicaciones de los procesados, todos vinculados al entorno del correísmo. La decisión de la jueza Ayala de mantener la audiencia refleja la urgencia de avanzar en las investigaciones.

La Fiscalía presentará pruebas para sustentar los cargos, mientras los ojos del país están puestos en el desarrollo de este proceso judicial que podría marcar un precedente en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.

