Marco Rubio: Estados Unidos consideraría instalar una Base Militar en Ecuador si recibiera la invitación formal

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país consideraría establecer una base militar en Ecuador. Esto si el gobierno ecuatoriano extiende una invitación formal. La declaración se dio durante una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet, tras una reunión con el presidente Daniel Noboa. la cita se dio en el marco de una visita oficial enfocada en seguridad, migración y comercio.

Rubio destacó la importancia estratégica de Ecuador en la región, recordando que EE.UU. operó una base en el país hasta 2009. Rubio llegó a Quito la noche del 3 de septiembre para abordar una agenda bilateral que prioriza tres ejes: fortalecer la cooperación en seguridad, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico; gestionar la migración irregular; y promover el comercio entre ambos países, según informó la Cancillería ecuatoriana.

Base militar de Estados Unidos en Ecuador es una posibilidad

Durante la rueda de prensa, el secretario señaló que Ecuador es un “punto estratégico”. Él mencionó que la base militar estadounidense en Manta fue cerrada en 2009 bajo el gobierno de Rafael Correa. Rubio acusó a Correa de estar “apoyado por narcotraficantes” y que por esa razón decidió retirar la base del suelo ecuatoriano. Estados Unidos operaba desde la ciudad de Manta.

En el ámbito de seguridad, Rubio confirmó que el Departamento de Estado de EE.UU. calificará a los grupos criminales ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos, Águilas y Fatales como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida, que será oficializada el 5 de septiembre, busca restringir el acceso de estos grupos a recursos financieros y limitar su influencia transnacional. Conn ello se refuerza la colaboración entre EE.UU. y Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

Se intensifica la cooperación en seguridad

La visita de Marco Rubio se produce en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, con EE.UU. Lo hace como principal aliado de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y su mayor socio comercial. La posible instalación de una base militar responde al interés de ambos países por intensificar la cooperación en seguridad, ante el aumento de la violencia ligada a grupos criminales en Ecuador.

La base de Manta, cerrada hace 16 años, fue utilizada anteriormente para operaciones antinarcóticos en el Pacífico. La Cancillería ecuatoriana destacó que las discusiones también incluyeron estrategias para abordar la migración irregular. Se trata de un tema prioritario debido al flujo de migrantes que atraviesan Ecuador rumbo a Norteamérica.

Seguridad y el narcotráfico son desafíos crecientes.

En el ámbito comercial, se exploraron oportunidades para ampliar el intercambio bilateral, consolidando a EE.UU. como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas. La declaración de Rubio sobre una posible base militar ha generado interés en el contexto regional, donde la seguridad y el narcotráfico son desafíos crecientes. Las autoridades ecuatorianas no han confirmado si extenderán una invitación formal, pero el tema permanecerá en la agenda bilateral.