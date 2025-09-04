EE.UU. calificará como ‘organizaciones terroristas extranjeras’ a agrupaciones criminales de Ecuador

El Departamento de Estado de Estados Unidos designará a las agrupaciones criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras. Así se dio a conocer en un documento por el secretario de Estado, Marco Rubio. La medida incluye a los grupos Águilas y Fatales, vinculados a Los Choneros, y responde al aumento de actividades ilícitas como narcotráfico y violencia en Ecuador.

La decisión, anunciada este jueves mediante una Noticia Pública, se basa en expedientes administrativos revisados en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro de EE.UU. Esta clasificación busca restringir el acceso de estos grupos a recursos financieros y limitar su influencia transnacional. Con ello se refuerza la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

Agrupaciones criminales ecuatorianas en la mira de EE.UU.

Marco Rubio, funcionario de alto rango del Gobierno de Estados Unidos está de visita en Ecuador, donde mantiene reuniones con el presidente Noboa y otros políticos. La mañana de este jueves 4 de septiembre se reunieron en el Palacio de Carondelet bajo un fuerte resguardo de seguridad. Rubio, arribó a Quito la noche del miércoles a bordo de un avión del Gobierno de Estados Unidos.

José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, fue extraditado a Nueva York el 20 de julio desde Ecuador. Actualmente enfrenta cargos federales por narcotráfico y delitos relacionados con armas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. Detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una instalación federal de máxima seguridad, Macías se ha declarado no culpable.

Bandas criminales incurren en múltiples delitos

Su próxima audiencia está programada para el 19 de septiembre, según confirmó su abogado. El MDC Brooklyn, donde permanece Macías, es un centro administrativo que alberga internos de diversos niveles de seguridad. Todos con casos pendientes en el Tribunal Federal del Distrito Este. La extradición de “Fito” refleja el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre EE.UU. y Ecuador, que atraviesan un momento de sólida cooperación.

Estados Unidos se consolida como el principal aliado de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado y como su mayor socio comercial. La designación de Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas responde al creciente impacto de estas agrupaciones en la seguridad regional. Ambas han sido señaladas por su participación en actividades de narcotráfico, extorsión y violencia en Ecuador, lo que ha generado una crisis de seguridad.

Estrategia contra el crimen transnacional

Esta medida refuerza el compromiso de EE.UU. de apoyar a Ecuador en su estrategia contra el crimen transnacional. El anuncio del Departamento de Estado marca un paso significativo en la colaboración internacional para desmantelar redes criminales. Se espera que la publicación del documento oficial, programada para mañana, detalle las sanciones específicas y las implicaciones legales para los grupos designados y sus afiliados. (17)