Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Daniel Noboa adelanta pago de décimo navideño a funcionarios públicos al 14 de Noviembre

El presidente Daniel Noboa anunció el adelanto del décimo navideño (decimo tercer sueldo) a empleados públicos y la reducción del IVA en feriados para estimular la economía local.
Sandro Muñoz

Redacción ED.

Sandro Muñoz

Redacción ED.

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este 5 de octubre un paquete de medidas económicas destinadas a dinamizar la economía local. Esto ocurre en el contexto del paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus aliados. La medida principal consiste en el adelanto del pago del décimo tercer sueldo a los trabajadores del sector público. Este será depositado el 14 de noviembre. El objetivo es inyectar liquidez y fomentar el consumo en las semanas previas a las festividades de fin de año.

Adelanto del Décimo Tercer Salario

La decisión del Gobierno, que fue anunciada por Daniel Noboa, modifica temporalmente el calendario de pago del décimo tercer sueldo. Por ley debe ser cubierto a los trabajadores hasta el 24 de diciembre de cada año. El adelanto al 14 de noviembre aplica exclusivamente para los funcionarios públicos.

El presidente Noboa argumentó que esta acción busca fomentar la economía local al asegurar que las familias de los empleados públicos “tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday”. Estos son periodos de alta actividad comercial. El mandatario extendió una invitación a la empresa privada para que se sume a esta iniciativa. Aunque, el adelanto no es obligatorio para el sector privado.

El décimo tercer sueldo es un beneficio social de ley que equivale a la doceava parte de todas las remuneraciones. Este monto es lo que el trabajador haya percibido entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. Para su cálculo, no se incluyen conceptos como viáticos, utilidades o compensaciones por salario digno. Además, tampoco se consideran vacaciones u otros beneficios sociales. Ni el décimo cuarto sueldo. Este adelanto de pago busca ofrecer un estímulo económico directo en un momento de tensión social y económica. Esto es algo que Daniel Noboa considera crucial.

Reducción del IVA en Feriados Nacionales

Conjuntamente con el adelanto del sueldo, el Gobierno anunció la reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 8% durante los próximos feriados nacionales.

Esta disminución del IVA aplicará específicamente para los días festivos de octubre y noviembre. El primer periodo de aplicación es el 9 de octubre, con motivo de la Independencia de Guayaquil. El segundo periodo de vigencia será durante el feriado del 2 y 3 de noviembre, el cual conmemora el Día de Fieles Difuntos y la Independencia de Cuenca. Estas son fechas que también interesan a Daniel Noboa.

La medida de reducir el IVA al 8% en estas fechas tiene como objetivo principal incentivar el turismo interno y la actividad comercial en todo el país. Al reducir el costo final de bienes y servicios, el Gobierno espera que más ciudadanos utilicen sus recursos en la economía local, lo que generaría un efecto de reactivación económica durante los días de descanso. Ambas medidas, el adelanto del décimo tercer sueldo y la reducción del IVA, se presentan como la respuesta económica del Ejecutivo para contrarrestar la paralización que ha afectado a la nación, una preocupación de Daniel Noboa.

