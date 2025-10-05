COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

IVA Reducido y sueldo adelantado: Las sorprendentes respuestas de Daniel Noboa a las amenazas de la Conaie

El presidente Daniel Noboa emitió una firme advertencia a la Conaie y anunció una reducción del IVA en feriados y el adelanto del décimo tercer sueldo en el marco del paro.
Sandro Muñoz

Redacción ED.

Sandro Muñoz

Redacción ED.

[email protected]

El presidente de la República, Daniel Noboa, respondió este 14 de agosto de 2025 a la amenaza de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de tomar la capital, Quito, en el marco del décimo cuarto día de paro nacional. Así, decretó un estado de excepción en doce provincias. También anunció medidas económicas destinadas a reactivar la economía local. El mandatario, Daniel Noboa, advirtió que no permitirá la toma de la ciudad por la fuerza. Además, quienes recurran a la violencia serán tratados como delincuentes.

Advertencia presidencial y posición firme

Tras el anuncio del estado de excepción, el presidente Noboa elevó el tono de su discurso frente a las protestas lideradas por la Conaie y sus aliados. En un comunicado oficial, el mandatario fue enfático al declarar: “Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”.

El presidente Daniel Noboa sostuvo que las acciones de protesta están siendo impulsadas por grupos que habrían “perdido el negocio del contrabando y la minería ilegal”. Sostuvo la postura de su gobierno de no ceder ante las demandas. La confrontación política se intensifica mientras la Conaie mantiene el paro, que ya acumula dos semanas de afectaciones a la movilidad y el comercio en diversas zonas del país.

El Gobierno sostiene que su mandato se basa en la voluntad democrática. “No podemos ceder ante esos que con menos del 5% (en las votaciones) hoy quieren gobernar el país”, expresó Daniel Noboa. Además, añadió que “nosotros no vamos a retroceder ni vamos a parar” frente a las presiones.

Medidas de reactivación económica

En paralelo a su advertencia, el Gobierno anunció incentivos económicos para fomentar el consumo interno y mitigar los efectos del paro. La medida central es la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 8% durante los próximos feriados nacionales. Daniel Noboa sostiene que esta medida es clave para dinamizar la economía.

Esta disminución temporal del IVA aplicará específicamente para las festividades del 9 de octubre (Independencia de Guayaquil) y el feriado conjunto del 2 y 3 de noviembre (Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca). El objetivo de esta disposición es dinamizar la actividad turística y comercial en estas fechas clave.

Además, con la intención de fomentar la economía local en una época de alta demanda, el Gobierno anunció el pago adelantado del décimo tercer sueldo a los funcionarios públicos para el 14 de noviembre. El mandatario instó a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa. Así, “las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday”.

Defensa de la Eliminación de Subsidios

El 5 de octubre, el presidente Noboa mantuvo una reunión en Solanda, al sur de Quito, con motivo del Día Internacional del Adulto Mayor, donde defendió otras políticas gubernamentales, como la eliminación del subsidio al diésel, una de las principales causas de la protesta indígena.

Durante el evento, el mandatario Daniel Noboa fustigó a los promotores del paro, instando a la ciudadanía a “No caigan en el discurso de todos esos miserables que tratan de hacer que el país nunca avance”. El presidente argumentó que sus críticas lo honran, al manifestar: “Y si la gente que busca el retraso de este país, los delincuentes, los traficantes de combustible y los políticos corruptos y toda esa misma troncha de siempre me critica, pues me siento honrado y orgulloso”. La estrategia del Gobierno parece enfocarse en desacreditar las motivaciones de los líderes del paro, vinculándolos a intereses ilícitos como el contrabando de combustible.

Noboa, Conaie, Paro Nacional, Ecuador, IVA, Subsidios

