YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos: MrBeast ya la probó

YouTube lanzó la función de audio multilingüe para que todos los creadores de la plataforma puedan añadir doblaje a sus vídeos en diferentes idiomas, con el fin de que se pueda llegar a un público más amplio.

La plataforma de Google empezó a probar esta función en octubre de 2021, y en febrero de 2023 amplió el acceso a esta herramienta para que algunos de los creadores con más suscriptores pudiesen probarla, como fue el caso de Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast.

Nueva función de Youtube primero llegará a estos países

Ahora, YouTube anunció que lanzará oficialmente la función del audio multilingüe durante las próximas semanas, para que suscriptores de Corea del Sur, Brasil o India puedan ver los vídeos de un creador de Estados Unidos en su idioma nativo.

La aplicación de ‘streaming’ aseguró que, desde que empezó a implantarla, observó que los creadores que añadieron pistas de audio multilingüe a sus vídeos consiguieron que más del 25 por ciento del tiempo de visualización proviniera de visualizaciones en el idioma alternativo.

Asimismo, Youtube empezó a probar miniaturas multilingües con un grupo selecto de creadores. Eso les da la oportunidad de añadir miniaturas localizadas según el idioma seleccionado por los espectadores.

La plataforma mencionó ejemplos en los que esta herramienta tuvo un impacto notable en su número de visualizaciones. Ese es el caso del canal del cocinero Jamie Oliver, que triplicó el número de visualizaciones con las pistas de audio multilingües. Otro caso es el de Mark Rober, que cuenta con una de las mayores cantidades de doblajes multilingües, con un promedio de más de 30 idiomas por vídeo.

Youtube, vigente desde hace dos décadas

YouTube es una plataforma estadounidense de videos en línea, propiedad de Google desde 2006, que permite a usuarios subir, compartir y visualizar contenido multimedia.

Fue fundada el 14 de febrero de 2005 en California, Estados Unidos, por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, ex empleados de PayPal. Surgió de la necesidad de facilitar el intercambio de videos.

El primer video, subido el 23 de abril de 2005 y titulado “Me at the Zoo”, muestra a Karim en el Zoológico de San Diego. Dura 19 segundos y acumula millones de vistas.

En octubre de 2006, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares, impulsando su expansión. Hoy, con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales, es el segundo sitio más visitado globalmente, detrás de Google. Ha revolucionado el entretenimiento, educación y noticias, aunque enfrenta críticas por desinformación y derechos de autor.