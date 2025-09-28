Prendas que pueden aumentar visualmente tu volumen corporal: lo que debes evitar

Vestir adecuadamente puede influir directamente en cómo se percibe la figura corporal. Expertos en moda e imagen personal han identificado un conjunto de prendas que tienden a ensanchar visualmente el cuerpo, lo cual puede afectar la percepción de delgadez. Este tipo de ropa es común en el armario, pero su mal uso puede perjudicar el efecto deseado.

Prendas que no favorecen una silueta delgada

Uno de los errores más frecuentes al vestir es elegir prendas sin considerar el tipo de cuerpo. Aunque muchas piezas pueden parecer atractivas por sí solas, en conjunto pueden acortar visualmente la figura, resaltar volumen en zonas no deseadas o desproporcionar el contorno corporal.

Las siguientes prendas, según expertos en asesoría de imagen, deben evitarse si se busca una apariencia más delgada o estilizada:

Pantalones de tiro bajo : este tipo de prenda tiende a acortar las piernas visualmente y a resaltar la zona abdominal. Se recomienda optar por modelos de tiro alto que alargan el torso.

: este tipo de prenda tiende a acortar las piernas visualmente y a resaltar la zona abdominal. Se recomienda optar por modelos de tiro alto que alargan el torso. Blusas o tops muy ajustados : lejos de estilizar, las prendas demasiado ceñidas pueden acentuar cualquier irregularidad o marcar zonas que se desean disimular.

: lejos de estilizar, las prendas demasiado ceñidas pueden acentuar cualquier irregularidad o marcar zonas que se desean disimular. Faldas globo o con volumen excesivo: aumentan visualmente la parte baja del cuerpo, especialmente si el volumen no está equilibrado con la parte superior.

Colores, estampados y cortes: lo que debes tener en cuenta

Además del tipo de prenda, otros elementos como los colores, cortes y estampados juegan un papel crucial en la percepción del cuerpo. El mal uso de estos elementos puede generar un efecto visual contrario al buscado.

Rayas horizontales : estas líneas ensanchan visualmente el cuerpo. En cambio, las rayas verticales crean un efecto de alargamiento.

: estas líneas ensanchan visualmente el cuerpo. En cambio, las crean un efecto de alargamiento. Colores claros en zonas voluminosas : el blanco y los tonos pastel tienden a aumentar visualmente el volumen. Es preferible usarlos en zonas más estrechas del cuerpo.

: el blanco y los tonos pastel tienden a aumentar visualmente el volumen. Es preferible usarlos en zonas más estrechas del cuerpo. Estampados grandes o llamativos: pueden resultar poco favorecedores si se colocan en áreas que se desean disimular. Los estampados pequeños y discretos estilizan mejor.

La importancia de las proporciones en el vestuario

Los especialistas en imagen personal insisten en que la clave está en el equilibrio visual. Por ejemplo, usar prendas superiores amplias con pantalones ajustados o viceversa, ayuda a compensar proporciones. También es recomendable evitar el uso excesivo de capas, ya que estas tienden a ensanchar la figura si no están bien distribuidas.

Un error frecuente es combinar prendas anchas tanto en la parte superior como inferior, lo que puede resultar en una figura más voluminosa y menos definida. La ropa entallada pero no ajustada, combinada con accesorios bien colocados, puede cambiar completamente el resultado final.

Consejos adicionales para estilizar la figura

Expertos recomiendan aplicar algunas técnicas prácticas al vestir:

Usar cinturones para definir la cintura.

para definir la cintura. Optar por prendas monocromáticas , que generan continuidad visual.

, que generan continuidad visual. Incluir calzado del mismo tono que el pantalón o falda para alargar visualmente las piernas.

para alargar visualmente las piernas. Evitar bolsillos grandes en pantalones o ubicados en zonas amplias del cuerpo.

Además, es recomendable prestar atención al tipo de tela. Los tejidos gruesos o rígidos tienden a añadir volumen, mientras que los ligeros y con buena caída ayudan a moldear la figura sin marcar en exceso.

¿Moda o comodidad?: encontrar el equilibrio

Muchas personas priorizan la comodidad sobre la apariencia, lo cual es totalmente válido. No obstante, si el objetivo es proyectar una figura más estilizada, es fundamental ser consciente del efecto que cada prenda produce en el cuerpo.

La moda actual ofrece una amplia gama de opciones que combinan diseño, funcionalidad y estética. Vestir bien no implica sacrificar comodidad, sino aprender a conocer qué favorece a cada tipo de cuerpo.

Conclusión

Vestir de forma estratégica puede marcar una gran diferencia en la percepción del cuerpo. Evitar prendas como los pantalones de tiro bajo, blusas muy ajustadas o faldas con volumen excesivo puede ser clave para quienes desean verse más delgadas. Entender las proporciones, los efectos visuales de los estampados y los colores adecuados permite potenciar la imagen personal sin perder el estilo propio.