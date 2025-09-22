El domingo 21 de septiembre de 2025 se celebró el Día de las Flores Amarillas que generó ventas en emprendimientos locales, pero altos precios por anuncios de paralizaciones que afectaron el suministro, para conmemorar una fecha adoptada de la generación millennial argentina que fomenta gestos de cariño.

El 21 de septiembre de 2025, varias ciudades del Ecuador, entre ellas Portoviejo se tiñó de amarillo en una celebración que, aunque importada, ha ganado arraigo en Ecuador. El Día de las Flores Amarillas, inspirado en la tradición para expresar afecto, atrajo a compradores en busca de ramos y arreglos. Sin embargo, las paralizaciones por la eliminación del subsidio al diésel limitaron el transporte de flores desde la sierra, elevando precios y forzando a emprendedores a improvisar con colores variados.

En la avenida Alajuela, un punto neurálgico, hombres de última hora buscaban detalles para reconciliarse o sorprender. Los costos, que oscilaban entre USD 5 y 23 por ramo según tamaño y detalles, reflejaban la escasez. Emprendimientos desde casa, como Detalles que Florecen by Gladys, liderado por Gladys Galarza, adaptaron ofertas combinando amarillas con rojas, el color tradicional de la pasión.

Galarza, quien inició su negocio recientemente en Portoviejo, explicó: “Las flores que compraba a USD 6 el domingo llegaron a USD 17; triplicaron el precio por las protestas que bloquearon envíos. No quise cargarles todo a los clientes, así que mezclé colores y mantuve precios accesibles”. Su iniciativa capturó la esencia de la fecha: gestos simples de cariño en tiempos difíciles.

Emprendimientos locales en auge no pudieron generar con las flores amarillas

La jornada destacó la resiliencia de pequeños negocios. María Cedeño, otra emprendedora de arreglos florales desde casa, vio frustrada su expectativa de ingresos. “Mi proveedor no envió nada por miedo a pérdidas en las carreteras bloqueadas”, contó. Sin embargo, improvisó con existencias locales, vendiendo ramos mixtos que igual transmitían afecto.

Juan Zambrano, cliente habitual, pidió un arreglo para su novia, con quien discutía. “Las flores ayudan a pedir perdón; no quiero entrar en detalles, pero espero que funcione”, dijo con una sonrisa nerviosa. Daniel García, otro comprador, intentó conquistar a su interés romántico. “Me arrepentí cuando no me dio ni las gracias, pero creo que le gustaron; el agradecimiento vendrá después”, comentó, optimista.

En la calle Alajuela, la demanda creció con hombres de última hora. Ramón, quien omitió su apellido, confesó: “Se me olvidó nuestro aniversario; el día era perfecto para flores dobles. Encontré arreglos sobre USD 20, caro, pero no tuve opción”. Su compra, impulsiva, capturó el espíritu festivo pese a los costos.

La celebración ante desafíos económicos

El Día de las Flores Amarillas, adoptado en Ecuador, conmemora la amistad y el amor platónico, inspirado en costumbres extranjeras. En Ecuador, el 2025 marcó su tercer año, con ventas locales estimadas en USD 500.000, pero las protestas por el subsidio al diésel, eliminando un alza del 55,6% (de USD 1,80 a 2,80 por galón), bloquearon rutas clave desde Imbabura y Carchi.

Las paralizaciones, convocadas por CONAIE y FUT desde el 12 de septiembre, afectaron el transporte de flores, elevando precios un 180% en algunos casos. Emprendedores como Galarza y Cedeño, que surgieron recientemente, representan el 30% de crecimiento en negocios florales en Manabí, según datos municipales.

Históricamente, fechas como San Valentín generan USD 2 millones en Ecuador, pero el 2025 vio un 15% menos por inflación, según la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Las protestas, que causaron pérdidas diarias, impactaron celebraciones locales.

Reacciones y futuro de la tradición

La fecha, aunque afectada, fomentó creatividad. Galarza destacó: “Se convirtió en oportunidad para demostrar cariño; los rojos siempre venden bien”. Cedeño añadió: “Aunque faltaron amarillas, la gente compró lo disponible; es sobre el gesto”.

Clientes como Zambrano y García reflejaron el lado humano: intentos de reconciliación en tiempos tensos. Ramón, pese al costo, vio valor: “Es caro, pero el aniversario vale más”.

En Portoviejo, la avenida Alajuela vio aglomeraciones, con vendedores ambulantes sumándose. Se estima que el 40% de ventas en línea, fueron impulsadas por redes sociales.

La celebración, enmarcada en protestas que paralizaron algunas carreteras el 21 de septiembre, según el ECU-911, mostró resiliencia. Emprendedores locales, con márgenes reducidos, apostaron por calidad sobre cantidad. El futuro de la fecha depende de estabilidad logística; en 2026, se espera normalidad si resuelven demandas sociales.

Portoviejo, con su mezcla de tradición y economía informal, abrazó el amarillo con lo disponible, recordando que el cariño trasciende precios.