Portoviejo inicia análisis geotécnicos para mitigar riesgos en Ciudadela Libertad II

Desde el 4 de septiembre de 2025, en la Ciudadela Libertad II, parroquia Andrés de Vera, Portoviejo, se iniciaron estudios de suelo. Estos buscan evaluar las condiciones tras un deslizamiento de tierra que dañó siete viviendas y puso en riesgo 20 más. El objetivo es definir obras de mitigación, informó Roberto Briones, director municipal de Gestión de Riesgo y Sostenibilidad Ambiental.

Estudios geotécnicos en marcha

Los estudios de suelo en la Ciudadela Libertad II comenzaron con seis perforaciones en el polígono afectado, según Roberto Briones. Los primeros datos indican que a partir de los cuatro metros de profundidad se encuentra suelo sólido y compacto. Esto representa un punto favorable para planificar obras de mitigación. “Eso nos da una buena alerta para determinar las obras necesarias”, afirmó Briones.

Las perforaciones continuarán en la calle Chimborazo y otros puntos del sector. Cuentan con un cronograma que prevé resultados para la próxima semana. Los estudios geotécnicos se complementan con análisis geofísicos realizados por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), que evalúa la calidad del suelo y su composición geológica.

Un informe integral, que combine los resultados geotécnicos y geofísicos, será entregado a la dirección de estudios de proyectos para definir las obras de mitigación necesarias en el sector, explicó el funcionario.

Contexto de la emergencia

En marzo de 2025, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal declaró una emergencia focalizada en un polígono de la Ciudadela Libertad II tras un deslizamiento de tierra. El evento afectó directamente a siete viviendas y dejó 20 más en riesgo. Como medida preventiva, se cerró el circuito de agua potable en la zona. Esto ha generado problemas de abastecimiento para las familias.

La empresa Portoaguas suministra agua mediante tanqueros. Sin embargo, los moradores, como Marco Oña, presidente del Consejo Barrial, señalan que el servicio es insuficiente para cubrir la demanda. “El abastecimiento no es suficiente, pero estos estudios nos dan esperanza”, afirmó Oña.

Los estudios son ejecutados por funcionarios municipales y de la ULEAM, con equipos contratados específicamente para las perforaciones, aunque no se precisó el monto de la inversión.

Esperanza para los moradores

Los datos preliminares de las perforaciones han generado alivio entre los residentes. Marco Oña destacó que los resultados iniciales “dan tranquilidad a la gente” al esclarecer las condiciones del suelo. “Aunque las obras de mitigación demoren por la necesidad de recursos, los afectados ya no tienen la tensión de no saber qué pasa con el suelo”, señaló.

Los moradores esperan que las obras de mitigación se ejecuten pronto para evitar nuevos deslizamientos. Especialmente en la temporada de lluvias, cuando los riesgos suelen aumentar. La colaboración entre el municipio, la ULEAM y el COE cantonal busca garantizar una solución técnica y efectiva.

El deslizamiento en la Ciudadela Libertad II se enmarca en los desafíos de Portoviejo para gestionar riesgos geológicos, agravados por las características del terreno y el crecimiento urbano.