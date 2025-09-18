Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, urge exención de visado Schengen en reunión con Parlamento Europeo

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, instó este miércoles 17 de septiembre en Quito a una delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (DAND) a avanzar en la exención del visado Schengen, una demanda ecuatoriana desde 2014. Durante la reunión, Niels Olsen destacó que Ecuador es el único país de la Comunidad Andina sin acceso a esta exención, que permite viajes de corta estancia al espacio europeo sin visa, beneficio otorgado a Colombia y Perú en 2016. La cita buscó fortalecer la cooperación bilateral y abordar temas clave como comercio y seguridad.

En el encuentro, Niels Olsen expresó agradecimiento por el respaldo europeo: “Gracias por caminar junto al Ecuador. Que esta jornada marque el inicio de una etapa de cooperación más estrecha y de frutos concretos para nuestras democracias”. La delegación europea, liderada por Robert Biedron, incluyó a los europarlamentarios Anthony Smith y Juan Ignacio Zoido, junto a Jekaterina Doródnova, embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador, y Mishel Mancheno, primera vicepresidenta del Legislativo ecuatoriano. La reunión se realizó en la sede de la Asamblea Nacional, en el marco de una agenda oficial de la DAND en el país.

Las relaciones comerciales entre Ecuador y la UE

Además del visado Schengen, los parlamentarios analizaron la relación comercial entre Ecuador y la UE, impulsada por el Acuerdo Multipartes. Según un comunicado de la oficina de Olsen, en 2024 este acuerdo generó exportaciones ecuatorianas por USD 5.172 millones e importaciones por USD 2.411 millones. En el primer semestre de 2025, las exportaciones alcanzaron USD 3.231 millones. “El 99,7 % de la oferta agrícola y el 100 % de la industrial ingresan libres de aranceles a Europa, potenciando empleo, divisas y productos como banano, camarón, atún, cacao y flores”, precisó el comunicado, destacando el impacto económico en sectores clave.