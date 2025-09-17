Tensión en la Asamblea Nacional: Olsen y Patiño protagonizan cruce de palabras

La mañana del 17 de septiembre de 2025, en el ingreso al pleno de la Asamblea Nacional, el presidente del Legislativo, Niels Olsen (ADN), y el asambleísta de Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, protagonizaron un fuerte cruce de palabras por la controversia sobre la eliminación del subsidio al diésel.

Ingreso tenso al hemiciclo

En vídeos difundidos en redes sociales se observa cómo los asambleístas del correísmo se preparaban para declarar a la prensa cuando Olsen ingresaba acompañado de su equipo de seguridad. Patiño le reclamó por los empujones: “qué te pasa hermano, pasan empujando a todos”. Olsen respondió con firmeza: “más respeto, respeta, respeta”. Patiño replicó: “y tú también respeta”.

El presidente de la Asamblea afirmó que Revolución Ciudadana intenta generar caos en la institución. “Esta mañana se ubicaron al ingreso del pleno para no permitir mi ingreso. Ya es hora de madurez política”, indicó.

El incidente ocurre un día después de que la bancada correísta intentara introducir un cambio en el orden del día para debatir la eliminación del subsidio al diésel, sin éxito. La Presidencia de la Asamblea explicó que el trámite debió realizarlo Secretaría.

Orden del día y votación

En contraste, la propuesta del oficialista Esteban Torres fue admitida y respaldada con 77 votos, el mínimo requerido. La decisión provocó que los legisladores de Revolución Ciudadana protestaran y abandonaran sus curules en señal de rechazo.

El asambleísta Blasco Luna (RC) denunció que el ingreso de Olsen estuvo acompañado de una “aplanadora de guardaespaldas”, quienes empujaron incluso a Patiño, considerado un asambleísta de la tercera edad.

Además, cuestionó la falta de trámite a la propuesta de su coidearia Noemí Cabrera, que buscaba discutir la situación de los productores de banano. “La Asamblea carece hoy de legalidad por la prepotencia en la conducción de la institución”, afirmó.

Declaraciones de Olsen

Olsen respondió públicamente a las críticas. En un video reciente, dijo: “Esto no es un circo; cuando se trabaja, se trabaja. Los asambleístas no pueden levantarse en media sesión y salir a los callejones”.

El presidente también señaló que “la vieja Asamblea, la falta de respeto y educación se acabó”, en referencia a la coordinación del bloque de Revolución Ciudadana, liderada por Viviana Veloz.

El episodio refleja la confrontación que vive el Parlamento, con las tensiones políticas alrededor de la eliminación del subsidio al diésel como telón de fondo.