El que baila al último baila mejor: Así se vengó Independiente del Valle del festejo anticipado de Once Caldas en la Sudamericana

Independiente del Valle eliminó este miércoles 24 de septiembre de 2025 a Once Caldas en Manizales, tras remontar la serie y ganar en penales, desatando, tras el partido un peculiar festejo, que los jugadores del equipo rival hicieron antes del encuentro.

El baile como símbolo de revancha

La cuenta oficial de Independiente del Valle en X compartió imágenes de los jugadores bailando en el camerino después de sellar su pase a semifinales de la Copa Sudamericana. El gesto no pasó desapercibido, pues imitaba los pasos que los futbolistas de Once Caldas habían hecho horas antes en la llegada al estadio, celebrando sobre el bus.

La diferencia estuvo en el resultado. Mientras los colombianos festejaban antes de jugar, los ecuatorianos lo hicieron después de conseguir la clasificación. La imagen se viralizó como ejemplo de cómo “el que baila al último, baila mejor”.

El delantero de Once Caldas, Dayro Moreno, reconoció la frustración de la eliminación: “Esto es un fracaso la verdad, desilusión, tristeza con toda la gente y toda Colombia que estaba a favor nuestro”. Además, admitió que su equipo ingresó al partido “desconcentrado”.

La hazaña de Independiente del Valle

En la ida, disputada en Quito, el cuadro negriazul había caído 0-2. Todo apuntaba a una eliminación. Sin embargo, en la vuelta disputada en el estadio Palogrande de Manizales, el equipo ecuatoriano respondió con carácter.

Independiente del Valle igualó la serie al vencer por 0-2 a Once Caldas en tiempo reglamentario. La definición se trasladó a los penales, donde los ecuatorianos fueron más efectivos y sellaron su clasificación entre los cuatro mejores del continente.

El resultado sorprendió a muchos, ya que Once Caldas había llegado como favorito y con la ventaja en el marcador global. La celebración anticipada en el bus quedó en el recuerdo como un error simbólico.

Voces críticas a la celebración de Once Caldas

El exarquero de Emelec y hoy comentarista deportivo, Esteban Dreer, recordó que pocas veces vio algo similar: “Solo vi en mi historia que celebraron antes del partido dos veces: hoy el Once Caldas, y los fuegos artificiales del 2014 en el Monumental, antes del partido que nosotros le dimos la vuelta (a Barcelona)”.

El periodista ecuatoriano José Carlos Crespo también fue contundente: “La llegada de Once Caldas hoy al estadio Palogrande quedará como una de las grandes imágenes del fútbol sudamericano sobre lo que NO hay que hacer previo a un partido”.

Estas opiniones coincidieron en resaltar que el exceso de confianza terminó costándole caro al club colombiano.

La visión del técnico de Independiente del Valle

Tras el partido, el entrenador Javier Rabanal respondió en zona mixta a una pregunta sobre si vio el festejo anticipado de los rivales:

“No, me la contaron. Bueno, al final estas cosas son así. A mí personalmente no me gusta celebrar antes de que se consiga. Me contaron que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”.

Aquí se clasificó Independiente del Valle a semifinales. Once Caldas festejando antes de tiempo, perdió 0-2 en 90′ y se quedó fuera de la Sudamericana en tanda de penales.

Con esta victoria, Independiente del Valle se instala nuevamente en semifinales continentales y mantiene viva la ilusión de alcanzar una nueva final. El siguiente rival, es el Atlético Mineiro, donde juega Alan Franco, ex jugador del plantel ecuatoriano.