Independiente del Valle avanza a semifinales de la Copa Sudamericana en penales

Independiente del Valle se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer 5-4 a Once Caldas en una dramática tanda de penales en el estadio Palogrande. El equipo ecuatoriano, que ganó 2-0 en el tiempo reglamentario para igualar el marcador global 2-2, selló su pase con un penal decisivo de Layan Loor, enfrentándose ahora a Atlético Mineiro en la siguiente fase.El encuentro, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, fue intenso desde el inicio.

Los primeros 20 minutos mostraron un duelo equilibrado, con Once Caldas generando dos oportunidades claras de gol. Sin embargo, Independiente del Valle tomó la delantera al minuto 27 con un cabezazo de Michael Hoyos, tras un preciso centro de Junior Sornoza, que redujo la ventaja obtenida por los colombianos en la ida (2-0).

Dominio negriazul en el primer tiempo

Tras el gol, Once Caldas cedió terreno, y el conjunto ecuatoriano, liderado por Jordy Alcívar en el mediocampo, controló el juego. Al minuto 34, Hoyos estuvo cerca de anotar el segundo tanto, pero su remate salió desviado. A pesar del dominio de Independiente del Valle, el primer tiempo terminó con una ventaja mínima que no alcanzaba para igualar la serie.

En la segunda mitad, Independiente del Valle mantuvo la presión con un ataque liderado por Hoyos y Juan Spinelli, quienes generaron al menos dos oportunidades claras sin éxito. La fórmula Sornoza-Hoyos volvió a funcionar al minuto 50, cuando un tiro de esquina ejecutado por Sornoza permitió a Hoyos conectar otro cabezazo, empatando el marcador global 2-2 y llevando el partido a la definición por penales.

Tanda de penales decisiva

En la tanda de penales, Independiente del Valle mostró mayor precisión, imponiéndose 5-4 con el disparo final de Layan Loor. Once Caldas, dirigido por Hernán Darío Herrera, buscó la clasificación con una jugada peligrosa de Dyro Moreno al minuto 57, pero no logró concretar. Ambos equipos realizaron cambios tácticos en el segundo tiempo, con los colombianos acercándose al gol en los minutos finales, aunque sin éxito.

Con esta victoria, IDV enfrentará a Atlético Mineiro, que eliminó a Bolívar con un gol agónico de Bernard. El equipo brasileño cuenta con el ecuatoriano Alan Franco, quien ha sido clave en su defensa. Las semifinales están programadas para el 21 y 28 de octubre, con la final prevista para el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

Contexto de una campaña sólida

Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, reafirma su competitividad en el torneo. Bajo la dirección de Javier Gandolfi, el equipo ha combinado experiencia y juventud, con figuras como Sornoza y Alcívar liderando el mediocampo, y Hoyos destacando en ataque. La clasificación en Manizales, en un estadio complicado por su ambiente y altitud, consolida a los Rayados como favoritos para pelear por el título.

El duelo ante Atlético Mineiro promete ser un enfrentamiento de alto nivel, con dos equipos sudamericanos que priorizan el juego ofensivo.