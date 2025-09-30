Día Internacional del Café: diez datos esenciales sobre la bebida que mueve más de $100.000 millones al año

Cada 1 de octubre, desde 2015, se celebra el Día Internacional del Café, instituido por la Organización Internacional del Café (OIC). La meta es visibilizar a millones de caficultores, promover la sostenibilidad y celebrar la diversidad cultural que rodea a la bebida estimulante más consumida del planeta. Aquí compartimos diez cosas que debes conocer sobre el café.

1. El café mueve miles de millones en la economía global

El café es el segundo producto más comercializado del mundo, después del petróleo. El mercado global supera los $100.000 millones anuales y emplea a más de 25 millones de personas, en su mayoría pequeños productores.

“El futuro del café depende de la sostenibilidad y de garantizar condiciones justas para quienes lo cultivan”, ha insistido la OIC en sus informes.

2. Brasil, Vietnam e Indonesia dominan la producción

En 2023, Brasil produjo 3,42 millones de toneladas de café verde, el 30,8% del total mundial. Le siguieron Vietnam con 1,96 millones (17,7%) e Indonesia con 0,75 millones (6,8%). Entre los tres concentran más del 55% de la producción mundial.

Colombia produce alrededor del 7% de la producción global de café , pero su producto es muy famoso. Colombia es el mayor productor exclusivo de café Arabica lavado de alta calidad, con regiones como Antioquia, Huila y Cauca como epicentros.

Honduras es el líder indiscutible de producción de café en Centroamérica, enfocándose en Arabica de sombra a altitudes altas, y representa cerca del 4.3% de la producción mundial.

3. Estados Unidos encabeza el consumo mundial

Con 28,4 millones de sacos de 60 kg en 2023, Estados Unidos fue el mayor consumidor global. Brasil, productor y consumidor a la vez, ocupó el segundo lugar con 24,14 millones, y Alemania el tercero con 8,5 millones.

4. El consumo per cápita sorprende en los países nórdicos

El volumen no lo es todo. Países como Finlandia y Noruega lideran el consumo por persona: más de 10 kg de café verde al año, equivalente a unas 800 tazas.

En comparación, Estados Unidos promedia 4,2 kg por persona (unas 420 tazas anuales), mientras que en Brasil y Alemania ronda los 6,5-7 kg.

5. El café es una fruta con más de 120 especies

El café es una fruta: Aunque lo conocemos como “grano”. Este producto proviene de la cereza de café, una fruta que guarda las semillas tostadas para preparar la bebida. Aunque existen más de 120 especies, solo dos dominan el mercado: Arabica (60-70% de la producción, más suave) y Robusta (30-40%, más fuerte y amarga).

6. Mitos y realidades del producto

Un mito sobre el producto, es que el café descafeinado no tiene cafeína. La Realidad es que contiene de 2 a 12 mg por taza, frente a los 95-200 mg de una taza normal.

Otro mito es que el café siempre causa insomnio. La realidad es que depende de la genética y tolerancia de la persona que lo consume. Algunos metabolizan la cafeína en 4-6 horas, mientras que otros son más sensibles.

7. El Kopi Luwak, el café más caro del mundo

El café más caro del mundo viene del excremento de un animal. Producido en Indonesia, este café se obtiene tras pasar por el sistema digestivo de la civeta asiática. El proceso digestivo de la civeta altera las proteínas de los granos, dando un sabor único, suave y menos amargo.Su precio llega a $600 por kilo, y una taza puede costar de 50 a 100 dólares.

Una civeta es un mamífero carnívoro de África y Asia, con pelaje manchado y hábitos nocturnos que se alimenta de frutas, insectos y pequeños animales. Mide entre 50 y 80 cm de longitud corporal (sin contar la cola).

La controversia surge por el maltrato animal en granjas intensivas, lo que ha elevado la demanda de versiones “silvestres”.

8. Café, agua y té: ¿cuál se consume más?

El café es la segunda bebida psicoactiva más consumida del mundo; no supera el consumo de té en volumen global. El té tiene mayor volumen de ingesta global que el café, especialmente en Asia. El café produce unas 9,3 millones de toneladas al año (170-180 millones de sacos de 60 kg), equivalentes a unas 500.000 millones de tazas.

Por tanto, la precisión es clara: el café está entre las bebidas más populares del planeta. Ninguna de las dos bebidas supera la ingesta de agua. El mundo consume más de 6,5 billones de litros de agua al año, solo en consumo directo humano.

9. Religiones que restringen el consumo

El café es legal y accesible en todo el mundo. Sin embargo, algunos grupos religiosos restringen su ingesta. Los mormones lo evitan por la “Palabra de Sabiduría”, que prohíbe bebidas calientes. Algunos adventistas y corrientes musulmanas conservadoras también lo limitan.

No obstante, no existe un veto global ni leyes que lo prohíban.

10. El origen legendario del café

El relato más difundido sitúa el origen del café en Etiopía, en el siglo IX. El pastor Kaldi descubrió que sus cabras se agitaban tras comer las cerezas rojas de café. Desde allí, el producto viajó a la península arábiga y luego al resto del mundo, transformándose en una bebida universal y en un fenómeno cultural.